Sénégal : un influenceur présumé interpellé pour cyberharcèlement

D’après les enquêteurs, le suspect s’en prenait à de jeunes filles dans l’espace public. Il les filmait sans autorisation, souvent à leur insu, avant de publier les vidéos sur des plateformes sociales, en particulier TikTok. Les images recueillies montrent des comportements violents, débutant par des agressions physiques, suivies d’insultes et de propos offensants lorsque les victimes tentaient de se défendre.





Les investigations ont conduit à l’identification de trois victimes, toutes scolarisées. Parmi elles figurent deux mineures, âgées de 13 et 17 ans, ainsi qu’une jeune femme de 19 ans. Face à la gravité des faits dénoncés, les victimes ont choisi de déposer une plainte collective auprès des autorités compétentes.





L’interpellation est intervenue aux environs de 18 heures. Présenté comme très actif sur les réseaux sociaux, le mis en cause est soupçonné d’avoir utilisé sa visibilité numérique pour porter atteinte à la dignité et à la vie privée des personnes ciblées. Il est actuellement entendu dans les locaux de la Division spéciale de lutte contre la cybercriminalité.





Cette opération s’inscrit dans le cadre du renforcement des actions des autorités contre les dérives liées à l’usage des réseaux sociaux. La DSC rappelle, à travers cette arrestation, sa détermination à lutter contre le cyberharcèlement et toutes les formes d’atteintes numériques, en particulier lorsqu’elles touchent des personnes vulnérables.

