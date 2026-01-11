Magal de Kazu Rajab : la cité religieuse de Touba prête pour le grand rendez-vous

Deuxième plus grand événement religieux de Touba après le Grand Magal, le Kazu Rajab mobilise chaque année des milliers de fidèles venus de toutes les régions du Sénégal et de la diaspora. La cité religieuse accueillera ces pèlerins dans un climat de ferveur spirituelle intense.





Le Magal de Kazu Rajab est marqué par des séances de prières, la lecture du Saint Coran et la récitation des xassaïdes de Cheikh Ahmadou Bamba. Il commémore la naissance d’une figure centrale de l’histoire mouride, Serigne Fallou Mbacké, dont le rôle fut déterminant dans la consolidation et l’expansion de la confrérie.





Dans le calendrier musulman, la 27ᵉ nuit du mois de Rajab, appelée Kazu Rajab, correspond également à la célébration de l’Al-Isra wal Miraj, le voyage nocturne et l’ascension céleste du Prophète Mouhammed (PSL).

La coïncidence entre cette nuit bénie et la naissance de Serigne Fallou renforce, aux yeux des disciples, le caractère sacré et symbolique de sa personne.





À la veille du Kazu Rajab, soit ce jeudi 15 janvier 2026, la communauté mouride célèbre également le Magal dédié à Serigne Bara Mbacké, fils de Serigne Fallou, perpétuant ainsi la mémoire et l’héritage spirituel de cette illustre lignée.





En amont de l’événement, un Comité régional de développement (CRD) tenu à la mi-décembre 2025 a permis aux organisateurs de formuler plusieurs doléances. Parmi les priorités figurait la mise en service du nouveau forage de Ndindy, jugée essentielle pour prévenir les pénuries d’eau durant le Magal.





Les organisateurs ont également plaidé pour :



le renforcement de la couverture médicale ,

l’installation de 15 postes de santé avancés ,

l’augmentation du nombre d’ ambulances médicalisées ,

un approvisionnement suffisant en médicaments ,

ainsi que l’implication des volontaires de la Croix-Rouge.





La cérémonie officielle de clôture du Magal de Kazu Rajab se tiendra le samedi 17 janvier 2026, marquant la fin de plusieurs jours de recueillement, de prières et de communion spirituelle à Touba.

