Thiesinfo
L'Actualité au Sénégal

Sécurité maritime : la Marine sénégalaise renforce ses capacités avec de nouvelles embarcations rapides


Rédigé le Jeudi 15 Janvier 2026 à 12:07 | Lu 35 fois Rédigé par


La Marine nationale du Sénégal reçoit deux embarcations modernes grâce au soutien de l’Union européenne, afin d’améliorer la surveillance et les interventions en mer en Afrique de l’Ouest.


L’Union européenne a réaffirmé son engagement en faveur de la sécurité maritime en Afrique de l’Ouest à travers un appui concret à la Marine nationale sénégalaise. Cette coopération s’inscrit dans le cadre du Projet d’Appui à la Sécurité Maritime Intégrée en Afrique de l’Ouest (SWAIMS), qui vise à renforcer les capacités opérationnelles des forces navales de la sous-région face aux défis croissants en mer.

Dans ce contexte, la Marine sénégalaise a officiellement reçu, le mercredi 14 janvier 2026, deux embarcations rapides de dernière génération. Cette dotation comprend également des équipements associés ainsi que du matériel spécialisé destiné à la lutte contre la criminalité maritime et à la collecte de preuves en milieu marin.

La cérémonie de remise s’est déroulée en présence de plusieurs autorités civiles et militaires. Elle était présidée par le Chef d’État-Major de la Marine nationale et a réuni l’Ambassadrice du Portugal au Sénégal, ainsi que des représentants des missions diplomatiques européennes, illustrant l’importance stratégique de ce partenariat.

Grâce à ces nouveaux moyens, la Marine nationale pourra améliorer ses capacités d’intervention rapide, renforcer la surveillance des zones maritimes sensibles et consolider la sécurisation des routes maritimes. Cet appui est particulièrement significatif pour le Golfe de Guinée, une zone confrontée à des enjeux majeurs liés à l’insécurité maritime, aux trafics illicites et à la pêche illégale.

Par cette action, l’Union européenne consolide sa coopération avec le Sénégal, reconnu comme un acteur central de la sûreté maritime en Afrique de l’Ouest, tout en contribuant à la stabilité durable des espaces





