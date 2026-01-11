Menu
Un jeune homme interpellé après la diffusion de vidéos impliquant des adolescentes sur les réseaux sociaux


Rédigé le Jeudi 15 Janvier 2026 à 12:01 | Lu 33 fois Rédigé par


Un suspect de 21 ans a été arrêté aux Parcelles après une enquête de la DSC liée à des vidéos diffusées sur TikTok mettant en cause de jeunes filles scolarisées.


Les autorités ont procédé à l’interpellation d’Ibrahima Mara Ba, âgé de 21 ans, recherché depuis plusieurs jours. Selon le journal Libération, le jeune homme a été arrêté mercredi vers 18 heures dans le quartier des Parcelles, à l’issue d’une opération menée par les services de police.

L’enquête a débuté après la découverte, par la Division spéciale de lutte contre la cybercriminalité (DSC), d’une publication sur Facebook signée « Amadou Kana Amar ». Celle-ci faisait référence à un compte TikTok utilisant le pseudonyme « Mara », sur lequel étaient diffusées des vidéos mettant en scène de jeunes adolescentes, dont certaines n’avaient pas atteint la majorité.

Les images montraient des jeunes filles filmées sans leur consentement dans des espaces publics. Les séquences débutaient par des scènes de violences, suivies de propos insultants à l’encontre des victimes lorsqu’elles tentaient de se défendre.

Toujours selon Libération, les investigations ont permis d’identifier trois victimes, toutes élèves. Deux d’entre elles sont âgées de 13 et 17 ans, tandis que la troisième a 19 ans. Les trois jeunes femmes ont déposé une plainte conjointe auprès de la DSC.

Les enquêteurs poursuivent leurs investigations afin d’évaluer l’ampleur des faits et de déterminer s’il existe d’autres victimes.




