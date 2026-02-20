Tivaouane : un berger arrêté pour le vol de 17 moutons à Niakhène

Des éléments de la brigade de gendarmerie de Pékesse ont interpellé un berger soupçonné d’être impliqué dans le vol de 17 moutons à Ndoppe, un village de la commune de Niakhène, dans le département de Tivaouane (ouest).

Le mis en cause, âgé d’une trentaine d’années et domicilié à Ndoppe, a été arrêté jeudi aux environs de 13 heures. Il est poursuivi pour vol de bétail, un phénomène récurrent dans les zones rurales du département.

Selon une source sécuritaire, les faits remontent à la nuit du mardi 17 au mercredi 18 février. Un cultivateur établi à Nguetty Ngaraffe, dans la commune de Ngandiouf, a constaté au petit matin la disparition de ses 17 moutons.

Alertés, des habitants ont suivi les traces laissées par les bêtes, lesquelles les ont conduits jusqu’au village de Ndoppe. Une brebis a été retrouvée à une centaine de mètres des premières habitations, renforçant les soupçons.

Informée, la brigade de gendarmerie de Pékesse s’est rendue sur les lieux pour effectuer les constatations d’usage et procéder aux premières vérifications, notamment au domicile du suspect.

D’après la même source, le berger interpellé aurait affirmé pouvoir aider à localiser le troupeau, invitant les villageois rassemblés à se disperser afin de faciliter les recherches.

Les investigations menées en sa présence ont permis aux gendarmes d’apercevoir le troupeau sur le chemin du retour en provenance de Ndoppe. Environ une heure plus tard, le chef du village a découvert les trois moutons manquants dissimulés dans la brousse. Deux d’entre eux avaient déjà été égorgés.

Présenté par certains habitants comme un récidiviste, le suspect a été placé en garde à vue dans les locaux de la brigade de gendarmerie de Pékesse. Il devrait être déféré devant le parquet compétent à l’issue de l’enquête.