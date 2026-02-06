Touba : une entreprise criminelle numérique démantelée par la police

Le Commissariat d’arrondissement de Ndamatou / Touba a annoncé le démantèlement d’une entreprise criminelle numérique spécialisée dans la collecte et la diffusion illicites de contenus à caractère pornographique, ainsi que dans des faits d’escroquerie, de chantage et d’usurpation d’identité.

L’affaire a été déclenchée à la suite d’une plainte déposée le 16 février 2026 par une femme se disant victime d’une campagne de dénigrement et de détournement d’image. Les investigations techniques ont permis d’identifier le suspect, présenté comme l’ex-beau-frère de la plaignante.

Selon les éléments de l’enquête, le mis en cause aurait élaboré un stratagème consistant à télécharger des photos et vidéos publiées sur les statuts WhatsApp de son ex-belle-sœur afin de créer de faux profils. Pour renforcer la crédibilité de cette identité féminine fictive, il utilisait des outils d’intelligence artificielle capables de modifier sa voix en temps réel lors d’appels audio et vidéo.

Sous cette fausse identité, il entrait en contact avec des hommes et des femmes, envoyait des contenus à caractère sexuel et sollicitait des transferts d’argent ou du crédit téléphonique.

Plusieurs victimes ont été entendues par les enquêteurs. Certaines affirment avoir vu leur image utilisée à des fins de prostitution virtuelle, tandis que d’autres déclarent avoir été incitées à participer à des appels vidéo explicites avant que le suspect ne réclame une aide financière.

Interpellé puis confronté aux preuves numériques recueillies, le suspect est passé aux aveux, reconnaissant avoir collecté de nombreuses images compromettantes par ce procédé.

Placée en garde à vue, la personne mise en cause reste à la disposition des enquêteurs. Les investigations se poursuivent afin d’identifier d’éventuelles autres victimes.



rts