CAN U17 : le Sénégal sacré champion d’Afrique après sa victoire aux tirs au but face à la Tanzanie

Rédigé le Mercredi 3 Juin 2026 à 08:12 | Lu 55 fois Rédigé par Rédaction

Les Lionceaux du Sénégal ont remporté la CAN U17 au Maroc en battant la Tanzanie aux tirs au but (4-2) après un match nul de 1-1 à l’issue du temps réglementaire.