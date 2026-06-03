CAN U17 : le Sénégal sacré champion d’Afrique après sa victoire aux tirs au but face à la Tanzanie

L’équipe nationale du Sénégal des moins de 17 ans a remporté mardi la Coupe d’Afrique des nations U17 disputée au Maroc, en s’imposant face à la Tanzanie à l’issue de la séance des tirs au but (4-2).
La rencontre s’était achevée sur un score de parité (1-1) au terme du temps réglementaire.
Les Sénégalais ont connu un début de match compliqué en encaissant un but dès la 7e minute à la suite d’une perte de balle dans leur secteur défensif.
Les Lionceaux sont parvenus à revenir au score grâce à Ibrahima Dione, auteur du but égalisateur à la 64e minute.
Malgré plusieurs tentatives de part et d’autre, aucune des deux équipes n’a réussi à prendre l’avantage avant la fin du temps réglementaire.
La décision s’est donc jouée lors de la séance des tirs au but, où les Sénégalais ont fait preuve de maîtrise et de solidité mentale pour l’emporter face à une équipe tanzanienne combative.
Grâce à cette victoire, le Sénégal décroche le titre continental dans la catégorie des moins de 17 ans.
La rencontre s’était achevée sur un score de parité (1-1) au terme du temps réglementaire.
Les Sénégalais ont connu un début de match compliqué en encaissant un but dès la 7e minute à la suite d’une perte de balle dans leur secteur défensif.
Les Lionceaux sont parvenus à revenir au score grâce à Ibrahima Dione, auteur du but égalisateur à la 64e minute.
Malgré plusieurs tentatives de part et d’autre, aucune des deux équipes n’a réussi à prendre l’avantage avant la fin du temps réglementaire.
La décision s’est donc jouée lors de la séance des tirs au but, où les Sénégalais ont fait preuve de maîtrise et de solidité mentale pour l’emporter face à une équipe tanzanienne combative.
Grâce à cette victoire, le Sénégal décroche le titre continental dans la catégorie des moins de 17 ans.