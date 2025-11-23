Menu
CAN 2025 : la RTS obtient l’exclusivité de diffusion au Sénégal


La RTS décroche les droits exclusifs de diffusion de la CAN 2025 au Sénégal grâce à un accord signé avec New World TV, renforçant ainsi son rôle majeur dans la couverture sportive africaine.


La Radiotélévision Sénégalaise a franchi une étape importante en devenant le diffuseur exclusif de la Coupe d’Afrique des Nations 2025 prévue au Maroc. L’accord, signé à Lomé avec New World TV, détenteur officiel des droits, consacre la RTS comme la seule chaîne habilitée à retransmettre la compétition au Sénégal. La signature s’est déroulée en présence de son Directeur général, aux côtés des responsables du groupe togolais.

Ce partenariat intervient alors que la RTS vient d’être distinguée comme la meilleure télévision africaine pour la diffusion des compétitions du continent, une reconnaissance qui renforce sa position dans le paysage audiovisuel africain.

Le Directeur général de la chaîne a rappelé l’importance stratégique de cet accord, qui couvre la télévision, la radio et les fanzones. Il a souligné que cette collaboration marque une nouvelle étape avec New World TV et s’est engagé à offrir au public sénégalais une couverture complète et de haute qualité de l’événement sportif.

Du côté de New World TV, l’avocat du groupe a insisté sur la nécessité de respecter l’exclusivité accordée à la RTS. Il a rappelé que ce partenariat durable repose sur la vigilance et le respect des engagements contractuels, afin de garantir une diffusion conforme.

Avec ces droits exclusifs, la RTS prépare un dispositif renforcé pour la CAN 2025. La chaîne prévoit une présence étendue à travers plusieurs plateformes afin de permettre aux téléspectateurs de vivre pleinement la compétition, tout en espérant un parcours victorieux pour la sélection nationale.




