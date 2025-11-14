CAN 2025 : les télévisions francophones réclament un accès égal aux droits de diffusion





Un collectif regroupant les télévisions publiques et privées francophones d’Afrique subsaharienne interpelle la Confédération Africaine de Football concernant les conditions d’accès aux droits de retransmission de la CAN 2025. Dans une lettre adressée au président de la CAF, Patrice Motsepe, elles estiment que l’offre actuelle crée un déséquilibre entre les différentes zones linguistiques du continent.



Selon ces chaînes, seules 33 des 52 rencontres seraient accessibles aux diffuseurs francophones, alors que les télévisions publiques anglophones et un opérateur payant étranger profiteraient, eux, de l’intégralité du programme. Les responsables affirment ne pas être en mesure d’expliquer une telle situation à leurs autorités et à leurs téléspectateurs, qui souhaitent suivre l’ensemble du tournoi gratuitement.



Les signataires rappellent que la CAN représente bien plus qu’une compétition sportive. Ils la décrivent comme un moment de rassemblement et de fierté pour tout le continent. Les équipes participantes et les installations mobilisées étant financées par les États africains, ils jugent naturel que les populations puissent disposer d’un accès complet aux rencontres sur les chaînes nationales.



Le collectif estime que les conditions proposées défavorisent nettement l’espace francophone, contrairement aux pays anglophones ou lusophones qui, selon lui, bénéficient d’un traitement plus favorable. Cette situation donnerait l’impression que la stratégie actuelle cherche avant tout à avantager un opérateur payant dominant dans la zone francophone.



Les télévisions alertent sur le risque de priver un large public, en particulier les ménages les plus modestes, de la possibilité de suivre intégralement cette grande manifestation sportive considérée comme un symbole culturel africain.



Elles appellent ainsi la CAF à revoir les modalités de distribution des droits, à privilégier l’équité et à garantir une diffusion réellement accessible à toutes les populations. À travers cette démarche, les chaînes souhaitent ouvrir un cadre de discussion afin de parvenir à une solution équilibrée permettant de maintenir le caractère populaire et inclusif de la CAN 2025.

