CAN 2025 : les Lions du Sénégal affichent calme et détermination avant le quart face au Mali





Les joueurs de l’équipe nationale du Sénégal ont déclaré, jeudi à Tanger, vouloir aborder avec calme et concentration le match de quart de finale de la Coupe d’Afrique des nations 2025 qui les opposera à la sélection malienne, vendredi à partir de 16h GMT.



Pour le défenseur Mamadou Sarr, chaque rencontre de la CAN revêt la même importance, quel que soit l’adversaire. « Affronter le Botswana, le Mali ou le Soudan, c’est la même chose. Ce sont des matchs de Coupe d’Afrique. Nous allons nous préparer de la meilleure manière possible. Demain, tout le monde devra s’impliquer pleinement pour atteindre les demi-finales », a-t-il expliqué.



Le capitaine du RC Strasbourg a également insisté sur la nécessité de rester vigilant. Selon lui, il ne faudra pas se laisser distraire par les relations historiques entre les deux pays en dehors du football. « Nous avons une bonne relation avec le Mali, mais sur le terrain, nous jouerons ce match comme les précédents », a-t-il précisé.



Bien qu’il n’ait disputé que quinze minutes depuis le début du tournoi, lors de la troisième journée de la phase de groupes contre le Bénin (3-0), Mamadou Sarr a assuré être prêt à apporter sa contribution à l’équipe.



Cheikh Tidiane Sabaly partage le même état d’esprit et s’attend à une confrontation intense. L’attaquant de Metz estime que le Sénégal devra être particulièrement attentif face à une équipe solide. « Ce sera un match difficile contre une formation résistante et robuste. À nous d’être au meilleur niveau et bien concentrés », a-t-il affirmé, ajoutant que l’ensemble du groupe est prêt à se battre.



De son côté, le défenseur Antoine Mendy a souligné le caractère engagé de l’adversaire malien. « C’est une équipe agressive. Nous sommes prêts à aller chercher la victoire. La préparation s’est faite toute la semaine, notamment à travers des séances de vidéo. Sur le terrain, il y aura forcément de la tension, mais ce sera à nous d’imposer notre jeu », a-t-il déclaré.



Le joueur de l’OGC Nice a enfin rappelé que, quel que soit le temps de jeu accordé à chacun, l’ensemble de l’effectif reste mobilisé et entièrement tourné vers l’objectif collectif.

