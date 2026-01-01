CAN 2025 : le Sénégal retrouve le Mali en quarts de finale à Tanger





L’équipe nationale du Sénégal jouera contre le Mali en quarts de finale de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2025. La rencontre est programmée vendredi à Tanger, avec un coup d’envoi prévu à 16h GMT.



La sélection malienne a validé son ticket pour ce tour en éliminant la Tunisie en huitièmes de finale à l’issue de la séance des tirs au but, remportée sur le score de 3-2. Les deux équipes étaient à égalité (1-1) à la fin du temps réglementaire et des prolongations.



De son côté, le Sénégal s’est qualifié plus tôt dans la compétition après sa victoire face au Soudan sur le score de 3 buts à 1.



La dernière opposition entre les deux sélections remonte au mois de mars 2019. À l’occasion d’un match amical disputé à Dakar, les Lions de la Téranga s’étaient imposés 2-1 face aux Aigles du Mali.

