Menu
Thiesinfo
Thiesinfo
Le Portail de Thiès sur le Web
Recherche avancée
Accueil Actualités National Cérémonies Sport Contact
L'Actualité au Sénégal

CAN 2025 : le Sénégal retrouve le Mali en quarts de finale à Tanger


Rédigé le Lundi 5 Janvier 2026 à 10:32 | Lu 42 fois Rédigé par


Qualifié après sa victoire contre le Soudan, le Sénégal affrontera le Mali en quarts de finale de la CAN 2025, vendredi à 16h GMT à Tanger.


CAN 2025 : le Sénégal retrouve le Mali en quarts de finale à Tanger

 

L’équipe nationale du Sénégal jouera contre le Mali en quarts de finale de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2025. La rencontre est programmée vendredi à Tanger, avec un coup d’envoi prévu à 16h GMT.

La sélection malienne a validé son ticket pour ce tour en éliminant la Tunisie en huitièmes de finale à l’issue de la séance des tirs au but, remportée sur le score de 3-2. Les deux équipes étaient à égalité (1-1) à la fin du temps réglementaire et des prolongations.

De son côté, le Sénégal s’est qualifié plus tôt dans la compétition après sa victoire face au Soudan sur le score de 3 buts à 1.

La dernière opposition entre les deux sélections remonte au mois de mars 2019. À l’occasion d’un match amical disputé à Dakar, les Lions de la Téranga s’étaient imposés 2-1 face aux Aigles du Mali.




Nouveau commentaire :


Dans la même rubrique :
< >

Dimanche 4 Janvier 2026 - 12:27 Ibrahima Mbaye, 17 ans, le feu des Lions !

Samedi 3 Janvier 2026 - 09:51 CAN 2025 : sérénité et confiance dans la Tanière avant le duel Sénégal–Soudan

Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags