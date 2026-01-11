CAN 2025 : le Sénégal en transe, le Maroc sous le choc après une finale cruelle

Le Sénégal s’est réveillé ce 19 janvier 2026 avec une nouvelle couronne continentale. Après une finale intense et indécise remportée face au pays hôte, les Lions de la Téranga ont plongé Dakar dans une euphorie totale. Klaxons, vuvuzelas, drapeaux brandis aux fenêtres, cortèges improvisés : la capitale a vibré jusque tard dans la nuit.



Des quartiers populaires de Pikine à ceux du centre-ville, des milliers de supporters ont envahi les rues. « On le mérite », répétaient inlassablement les fans, saluant le courage et l’abnégation d’une équipe qui a su tenir sous pression avant de frapper au moment décisif.





Pour beaucoup, cette victoire dépasse le cadre sportif. « Le football réconcilie tout le monde », confiait une supportrice, évoquant un rare moment d’unité nationale où les soucis du quotidien s’effacent derrière la fierté collective.



Déjà sacrés en 2022, les Sénégalais confirment leur statut de référence du football africain. Emmenés par une génération expérimentée et un mental à toute épreuve, les Lions ont résisté à l’ambiance hostile du stade Prince Moulay Abdellah avant de faire basculer la finale en prolongation.



Le président Bassirou Diomaye Faye a d’ailleurs décrété la journée du 19 janvier fériée, en attendant le retour triomphal de l’équipe nationale à Dakar et la parade officielle des champions d’Afrique.



À plus de 2 000 kilomètres de là, l’atmosphère était tout autre. À Casablanca, les rues se sont vidées presque instantanément après le coup de sifflet final. Dans les fan-zones, les regards perdus et les larmes remplaçaient les chants.



Le scénario cruel de la fin de match — pénalty manqué, occasions ratées, puis but sénégalais — a laissé les supporters marocains abasourdis. « On est maudits », lâchait un fan, amer, rappelant les occasions manquées du Maroc ces dernières années, souvent tout près du sacre sans jamais le toucher.



Si la déception est immense, certains supporters ont tenu à saluer la performance sénégalaise. « Ils ont été solides, ils ont gagné, c’est le football », reconnaissait une supportrice, visiblement émue mais digne. Une preuve que, même dans la douleur, l’esprit sportif subsiste.



Cinquante ans après leur unique titre continental, les Lions de l’Atlas devront encore patienter. Battus à domicile, devant leur public, ils repartent avec un sentiment d’inachevé et une cicatrice de plus dans leur histoire récente.



Cette finale de la CAN 2025 restera comme l’une des plus contrastées de l’histoire de la compétition : extase totale au Sénégal, immense chagrin au Maroc. Le football, une fois encore, a rappelé sa capacité à unir comme à briser, en l’espace de quelques minutes.

