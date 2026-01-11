Menu
L'Actualité au Sénégal

Victoire du Sénégal : Pape Thiaw revient sur son geste controversé


Rédigé le Lundi 19 Janvier 2026 à 09:04 | Lu 35 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Le sélectionneur national du Sénégal, Pape Thiaw, est revenu sur la vive polémique née à l’issue de la finale de la Coupe d’Afrique des Nations remportée par les Lions de la Teranga face au Maroc (1-0). Dans une déclaration récente, le technicien sénégalais a tenu à présenter ses excuses, après un geste qui avait largement fait réagir l’opinion sportive.


Victoire du Sénégal : Pape Thiaw revient sur son geste controversé

La rencontre, disputée le 28 octobre 2023, avait été marquée par un épisode tendu lorsque l’arbitre a accordé un penalty jugé controversé en faveur du Maroc. En signe de protestation, Pape Thiaw avait alors demandé à ses joueurs de quitter momentanément la pelouse, un acte rare à ce niveau de compétition.
 

Cette décision avait provoqué de nombreux débats, aussi bien au Sénégal que dans le reste du continent africain. Certains observateurs y voyaient un geste fort pour dénoncer l’arbitrage, tandis que d’autres estimaient qu’il portait atteinte à l’image du football africain.
 

Face aux critiques, Pape Thiaw a reconnu que son comportement avait pu être mal interprété. « L’émotion a pris le dessus dans un moment de très forte pression. Si ce geste a choqué ou blessé, je présente mes excuses », a-t-il déclaré, tout en réaffirmant sa fierté pour la performance et la discipline de ses joueurs.
 

Malgré cette polémique, la victoire du Sénégal reste historique et confirme la montée en puissance des Lions de la Teranga sur la scène continentale. L’épisode rappelle toutefois les tensions persistantes autour de l’arbitrage dans les grandes compétitions africaines, un sujet qui continue d’alimenter les discussions après la CAN.



Lat Soukabé Fall

Nouveau commentaire :

Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags