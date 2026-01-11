Victoire du Sénégal : Pape Thiaw revient sur son geste controversé

La rencontre, disputée le 28 octobre 2023, avait été marquée par un épisode tendu lorsque l’arbitre a accordé un penalty jugé controversé en faveur du Maroc. En signe de protestation, Pape Thiaw avait alors demandé à ses joueurs de quitter momentanément la pelouse, un acte rare à ce niveau de compétition.





Cette décision avait provoqué de nombreux débats, aussi bien au Sénégal que dans le reste du continent africain. Certains observateurs y voyaient un geste fort pour dénoncer l’arbitrage, tandis que d’autres estimaient qu’il portait atteinte à l’image du football africain.





Face aux critiques, Pape Thiaw a reconnu que son comportement avait pu être mal interprété. « L’émotion a pris le dessus dans un moment de très forte pression. Si ce geste a choqué ou blessé, je présente mes excuses », a-t-il déclaré, tout en réaffirmant sa fierté pour la performance et la discipline de ses joueurs.





Malgré cette polémique, la victoire du Sénégal reste historique et confirme la montée en puissance des Lions de la Teranga sur la scène continentale. L’épisode rappelle toutefois les tensions persistantes autour de l’arbitrage dans les grandes compétitions africaines, un sujet qui continue d’alimenter les discussions après la CAN.

