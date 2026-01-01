Menu
CAN 2025 : le Maroc affronte le Cameroun en quarts de finale à Rabat


Le Maroc et le Cameroun se retrouveront vendredi à Rabat pour un quart de finale de la CAN 2025, après leurs qualifications respectives en huitièmes.


L’équipe nationale du Maroc sera opposée à celle du Cameroun en quarts de finale de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2025. La rencontre est programmée pour vendredi à 19h GMT à Rabat.

Les Marocains ont validé leur qualification difficilement en venant à bout de la Tanzanie sur la plus petite des marges (1-0) lors des huitièmes de finale. De son côté, le Cameroun a décroché son billet pour les quarts après une victoire 2-1 face à l’Afrique du Sud.

Ce match constituera le deuxième quart de finale de cette CAN 2025. Plus tôt dans la journée de vendredi, le Sénégal croisera le Mali à partir de 16h GMT.

Les huitièmes de finale de la compétition se poursuivent lundi avec deux autres rencontres au programme : l’Égypte affrontera le Bénin à 16h GMT à Agadir, tandis que le Nigeria sera opposé au Mozambique à 19h GMT à Fès.



