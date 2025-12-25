CAN 2025 : d’anciens Lions appellent à la prudence et à la maîtrise face à la RDC





À Tanger, les anciens internationaux sénégalais Boubacar Sarr, dit “Locotte”, et Alassane Ndour ont exhorté les Lions du Sénégal à aborder leur rencontre contre la République démocratique du Congo avec calme, respect et modestie, afin d’optimiser leurs chances de victoire.



Pour Boubacar Sarr “Locotte”, la RDC reste un adversaire à prendre très au sérieux, même si le Sénégal figure parmi les équipes majeures du tournoi. Il estime que les Lions disposent des atouts nécessaires pour s’imposer, à condition de suivre rigoureusement les consignes du sélectionneur et de faire preuve d’une grande solidité mentale.



L’ancien international a rappelé que la Coupe d’Afrique des nations ne laisse aucune place à la facilité. Selon lui, chaque match doit être préparé avec application, sans calcul, et la détermination doit rester constante. Il considère par ailleurs que le succès obtenu face au Botswana doit servir de moteur pour se rapprocher d’une qualification en huitièmes de finale.



De son côté, Alassane Ndour a insisté sur la nécessité de rester humble, malgré le statut de favori attribué au Sénégal. Il a appelé les joueurs à ne pas précipiter les étapes, tout en abordant cette rencontre avec sérénité.



Il a également attiré l’attention sur la dynamique actuelle de la sélection congolaise, restée invaincue depuis plusieurs matchs. Selon lui, la RDC a franchi un cap et représente un adversaire difficile à manœuvrer. Il a ainsi souligné l’importance de respecter l’équipe adverse et d’appliquer strictement les consignes du staff technique, rappelant que l’objectif principal demeure la qualification pour le tour suivant.

