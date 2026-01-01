CAN 2025 : Pape Thiaw anticipe un quart de finale intense face à un Mali solide





Le sélectionneur national du Sénégal, Pape Thiaw, a indiqué jeudi à Tanger s’attendre à une rencontre particulièrement exigeante face au Mali, lors du quart de finale de la Coupe d’Afrique des nations 2025. Selon lui, ses joueurs devront répondre au défi physique et faire preuve d’efficacité pour espérer se qualifier.



S’exprimant en conférence de presse à la veille du match prévu vendredi à 16h GMT au Maroc, le technicien sénégalais a souligné l’importance d’aborder cette confrontation avec respect. Il a décrit le Mali comme une équipe engagée, déterminée et dotée d’une forte intensité physique, appelant ses joueurs à rester concentrés et à préserver leurs acquis.



Reconnaissant la valeur de l’adversaire, Pape Thiaw a estimé que les Aigles du Mali méritaient leur place en quart de finale, rappelant leur solidité mentale, notamment lors de leur match face à la Tunisie. Il a assuré que son équipe s’était préparée à ce type de confrontation en travaillant l’équilibre tactique et l’efficacité offensive.



Le sélectionneur des Lions a également insisté sur l’importance de la maîtrise mentale, estimant que l’issue de la rencontre pourrait se jouer sur cet aspect. Il a affirmé la volonté de son groupe d’aller le plus loin possible dans la compétition, tout en rappelant que ce derby resterait strictement sportif.



Sur le plan tactique, il a indiqué que la patience serait un élément clé face à une équipe malienne bien organisée défensivement. Selon lui, les espaces peuvent apparaître lorsque l’adversaire est contraint de se découvrir.



Concernant l’effectif, Pape Thiaw a salué le parcours de son équipe dans un groupe qu’il juge relevé et a évoqué la possibilité du retour de Kalidou Koulibaly, précisant que les choix se feront en fonction des exigences du match.



De son côté, le milieu de terrain Pape Guèye a mis en avant la bonne dynamique du groupe, soulignant le plaisir de jouer et le respect des consignes tactiques. Le joueur de Villarreal a reconnu que les Lions s’attendent à une confrontation difficile face à une sélection malienne de qualité, tout en insistant sur la nécessité de rester concentrés sur leur propre jeu afin d’atteindre l’objectif de la victoire.

