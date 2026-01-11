Finale de la CAN : la FSF alerte sur des dysfonctionnements dans l’organisation à Rabat





À quelques heures de la finale de la Coupe d’Afrique des Nations, la Fédération sénégalaise de football (FSF) a fait part de ses préoccupations concernant plusieurs dysfonctionnements organisationnels constatés à Rabat, au Maroc. Dans un communiqué rendu public ce lundi, l’instance dirigeante du football sénégalais est revenue sur les difficultés rencontrées par la délégation nationale.



Concernant la sécurité, la FSF indique qu’aucun dispositif adéquat n’était en place lors de l’arrivée de l’équipe nationale à la gare ferroviaire de Rabat. Cette situation aurait exposé les joueurs et le staff technique à une forte promiscuité, créant des risques jugés incompatibles avec l’organisation d’une finale continentale.



Sur le volet de l’hébergement, la Fédération précise avoir dû adresser une protestation officielle afin que l’équipe soit logée dans des conditions appropriées. À la suite de cette démarche, un hôtel cinq étoiles a finalement été mis à la disposition des Lions, offrant ainsi un cadre conforme aux exigences de récupération.



S’agissant de la préparation sportive, la FSF fait savoir qu’elle a refusé que les séances d’entraînement de l’équipe nationale se déroulent au Complexe Mohammed VI, utilisé comme camp de base par l’équipe adverse. Elle estime que cette situation soulève un problème d’équité sportive. À ce stade, le lieu officiel d’entraînement des Lions n’a pas encore été confirmé.



La question de la billetterie est également soulevée. La Fédération regrette la limitation du nombre de billets VIP et VVIP, fixé à deux unités seulement. Bien que la FSF ait pu acquérir des tickets destinés aux supporters sénégalais — 300 en catégorie 1, 850 en catégorie 2 et 1 700 en catégorie 3 —, elle estime que ces quotas restent largement insuffisants au regard de la demande.



En conclusion, la Fédération sénégalaise de football appelle à davantage de transparence et réaffirme sa volonté de défendre les intérêts de l’équipe nationale. Elle espère que ces difficultés seront rapidement surmontées afin de permettre aux Lions d’aborder la finale dans des conditions optimales.

