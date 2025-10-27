Budget 2026 : les recettes de l’État du Sénégal estimées à 6 188,8 milliards de FCFA





Les prévisions de recettes du budget général de l’État du Sénégal pour 2026 ont été fixées à 6 188,8 milliards de FCFA, contre 5 014,3 milliards de FCFA en 2025, soit une hausse de 1 174,5 milliards de FCFA, selon le ministre des Finances et du Budget, Cheikh Diba.



Présentant les orientations budgétaires du gouvernement devant la commission des finances et du contrôle budgétaire de l’Assemblée nationale, en présence du ministre de l’Économie, du Plan et de la Coopération, Abdourahmane Sarr, M. Diba a précisé que cette progression reflète une dynamique de croissance et une meilleure mobilisation des ressources publiques.



Selon la publication de l’institution parlementaire, la présentation a porté sur plusieurs points essentiels, notamment les recettes, la gestion de la dette publique et les moyens alloués aux pouvoirs publics.



Le ministre a indiqué que les dépenses totales prévues dans la loi de finances initiale 2026 s’élèvent à 7 433,9 milliards de FCFA, soit une progression de 12,4 %, principalement orientée vers les secteurs sociaux et productifs.



Il a également souligné que les réformes économiques engagées permettront de réduire le déficit budgétaire, estimé à 7,8 % en 2025, pour atteindre 5,37 % en 2026, avant de se stabiliser à 3 % dès 2027, conformément aux objectifs de l’UEMOA.



Selon lui, cette évolution traduit « un rétablissement progressif de la discipline budgétaire, une restauration de la crédibilité économique et un renforcement de la confiance des partenaires techniques et financiers ».



Cette séance marque le lancement du marathon budgétaire à l’Assemblée nationale, durant lequel les parlementaires examineront les orientations économiques, sociales et financières du gouvernement pour 2026.



En marge de cette présentation, le ministre des Forces armées a également défendu le budget de son département devant la commission des finances et de la défense. À l’issue des débats, ce budget a été adopté à la majorité des parlementaires.

