Menu
Thiesinfo
Thiesinfo
Le Portail de Thiès sur le Web
Recherche avancée
Accueil Actualités National Cérémonies Sport Contact
L'Actualité au Sénégal

Budget 2026 : les recettes de l’État du Sénégal estimées à 6 188,8 milliards de FCFA


Rédigé le Vendredi 7 Novembre 2025 à 17:28 | Lu 37 fois Rédigé par


Le ministre des Finances et du Budget a présenté les grandes orientations du budget 2026, avec des recettes estimées à 6 188,8 milliards de FCFA et des dépenses fixées à 7 433,9 milliards, marquant une hausse maîtrisée et orientée vers les secteurs sociaux et productifs.


Budget 2026 : les recettes de l’État du Sénégal estimées à 6 188,8 milliards de FCFA

 

Les prévisions de recettes du budget général de l’État du Sénégal pour 2026 ont été fixées à 6 188,8 milliards de FCFA, contre 5 014,3 milliards de FCFA en 2025, soit une hausse de 1 174,5 milliards de FCFA, selon le ministre des Finances et du Budget, Cheikh Diba.

Présentant les orientations budgétaires du gouvernement devant la commission des finances et du contrôle budgétaire de l’Assemblée nationale, en présence du ministre de l’Économie, du Plan et de la Coopération, Abdourahmane Sarr, M. Diba a précisé que cette progression reflète une dynamique de croissance et une meilleure mobilisation des ressources publiques.

Selon la publication de l’institution parlementaire, la présentation a porté sur plusieurs points essentiels, notamment les recettes, la gestion de la dette publique et les moyens alloués aux pouvoirs publics.

Le ministre a indiqué que les dépenses totales prévues dans la loi de finances initiale 2026 s’élèvent à 7 433,9 milliards de FCFA, soit une progression de 12,4 %, principalement orientée vers les secteurs sociaux et productifs.

Il a également souligné que les réformes économiques engagées permettront de réduire le déficit budgétaire, estimé à 7,8 % en 2025, pour atteindre 5,37 % en 2026, avant de se stabiliser à 3 % dès 2027, conformément aux objectifs de l’UEMOA.

Selon lui, cette évolution traduit « un rétablissement progressif de la discipline budgétaire, une restauration de la crédibilité économique et un renforcement de la confiance des partenaires techniques et financiers ».

Cette séance marque le lancement du marathon budgétaire à l’Assemblée nationale, durant lequel les parlementaires examineront les orientations économiques, sociales et financières du gouvernement pour 2026.

En marge de cette présentation, le ministre des Forces armées a également défendu le budget de son département devant la commission des finances et de la défense. À l’issue des débats, ce budget a été adopté à la majorité des parlementaires.



Actualité à Thiès

Thiès : la 2ᵉ édition des Rencontres économiques et commerciales des femmes du Sénégal lancée en présence du représentant du ministre Aliou Dione

Lat Soukabé Fall - 31/10/2025 - 0 Commentaire
Thiès : la 2ᵉ édition des Rencontres économiques et commerciales des femmes du Sénégal lancée en présence du représentant du ministre Aliou Dione
La 2ᵉ édition des Rencontres économiques et commerciales des femmes du Sénégal s’est ouverte à Thiès, en présence du représentant du ministre de la Microfinance et de l’Économie sociale et solidaire,...

Habib Vitain dévoile son programme : “Thiès d’Abord” veut redonner souffle à la cité du rail

Lat Soukabé Fall - 26/10/2025 - 0 Commentaire
Habib Vitain dévoile son programme : “Thiès d’Abord” veut redonner souffle à la cité du rail
Le leader du mouvement « Thiès d’Abord », Habib Vitain, a présenté ce week-end les grandes lignes de son programme pour la mairie de Thiès. Un plan qu’il articule autour de cinq priorités : la santé,...

Actualités

Thiès : le tribunal tranche dans l’affaire d’escroquerie liée au réseau QNet

- 07/11/2025 - 0 Commentaire
Thiès : le tribunal tranche dans l’affaire d’escroquerie liée au réseau QNet
Le Tribunal des flagrants délits de Thiès a rendu son verdict dans une affaire d’escroquerie impliquant deux membres d’un réseau de marketing QNet, condamnant les prévenus à des peines de prison et...

Tivaouane : lancement d’un grand projet de drainage des eaux pluviales par l’ONAS

- 07/11/2025 - 0 Commentaire
Tivaouane : lancement d’un grand projet de drainage des eaux pluviales par l’ONAS
Le ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement lance à Tivaouane un projet de drainage des eaux pluviales, financé à plus de 7,5 milliards FCFA, pour améliorer le cadre de vie et renforcer la...
Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags