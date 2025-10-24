Menu
Bruce Lee : le mystère autour de sa mort enfin résolu près de 50 ans plus tard


Rédigé le Samedi 25 Octobre 2025 à 22:36 | Rédigé par Lat Soukabé Fall


À seulement 32 ans, l’acteur, réalisateur et maître des arts martiaux était au sommet de sa gloire. Il venait de terminer le tournage de Enter the Dragon (Opération Dragon), qui allait propulser sa légende à travers le monde. Pourtant, ce jour-là, Bruce Lee s’effondre brutalement chez une amie actrice, Betty Ting Pei, après avoir pris un simple antidouleur pour un mal de tête.


Selon le rapport officiel, Bruce Lee aurait succombé à un œdème cérébral, une enflure du cerveau provoquée — d’après la version initiale — par une réaction allergique à un médicament (l’Equagesic, un mélange d’aspirine et de tranquillisant).
Mais dès l’annonce de son décès, les théories les plus diverses ont fleuri :

  • empoisonnement,

  • complot mafieux,

  • malédiction familiale,

  • voire entraînement extrême ayant épuisé son organisme.

 

Les circonstances ont nourri la suspicion : Bruce Lee semblait en excellente santé, et plusieurs témoins affirment qu’il avait déjà eu un malaise similaire deux mois auparavant sur un tournage. Certains médecins ont aussi suggéré qu’il aurait pu souffrir d’une insuffisance rénale ou cérébrale liée à la déshydratation, due à un entraînement intensif et aux fortes chaleurs.

En 2022, une étude médicale a relancé le débat : selon des chercheurs espagnols, Bruce Lee serait mort d’une hyponatrémie, c’est-à-dire une dilution excessive du sodium dans le sang, provoquée par une consommation excessive d’eau. Autrement dit, son corps aurait été incapable d’éliminer l’excès d’eau, entraînant le gonflement du cerveau.

 

Malgré le mystère, Bruce Lee a marqué à jamais la culture mondiale. Philosophe, chorégraphe et pionnier du métissage culturel au cinéma, il a ouvert la voie à toute une génération d’acteurs asiatiques et transformé les arts martiaux en phénomène planétaire.



Lat Soukabé Fall

