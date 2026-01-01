Brooklyn : Maduro et son épouse face à des conditions carcérales controversées

Des conditions de détention dénoncées

Le MDC est connu pour ses problèmes chroniques : surpopulation, insalubrité, violences entre détenus et manque de soins médicaux. Selon Mia Eisner-Grynberg, avocate de l’organisation Federal Defenders, « les conditions de détention sont inhumaines. Être confiné 24 heures sur 24 dans une cellule étroite a des conséquences psychologiques et physiques considérables ».



L’établissement a déjà été le théâtre d’incidents graves : en 2019, une panne de courant a duré une semaine, privant les détenus de chauffage et d’électricité en plein hiver. Ces conditions ont conduit certains juges à refuser d’y envoyer certains prisonniers, préférant des alternatives comme le contrôle judiciaire.



Une prison de célébrités… et de controverses

Le MDC a hébergé des personnalités très médiatisées, parmi lesquelles Luigi Mangione, Sean “Diddy” Combs, R. Kelly ou encore Ghislaine Maxwell. Malgré sa notoriété, l’établissement reste un symbole des dysfonctionnements du système carcéral américain.



Une affaire judiciaire complexe

Maduro et Flores sont poursuivis aux États-Unis pour des accusations de narco‑terrorisme, trafic de cocaïne et possession illégale d’armes militaires. Lors de leur première comparution, le couple a plaidé non coupable. Maduro a affirmé qu’il reste le président légitime du Venezuela et a qualifié son arrestation de « kidnapping ». La prochaine audience est prévue le 17 mars 2026.



Un symbole international

Le transfert de l’ancien couple présidentiel vénézuélien au MDC illustre à la fois la gravité des accusations portées contre eux et la médiatisation mondiale de cette affaire. Le couple devra faire face à la justice américaine dans l’une des prisons les plus strictes et controversées des États-Unis, où les conditions difficiles sont déjà pointées du doigt par de nombreux experts et avocats.

