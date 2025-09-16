Brigitte Macron apportera des preuves « scientifiques » qu’elle n’est pas née homme, selon son avocat

Le 23 juillet, le couple Macron avait déposé plainte contre Candace Owens. Cette influenceuse avait repris des rumeurs véhiculées sur Internet affirmant que Brigitte Macron était née homme. En France, c’est à l’accusateur d’apporter les preuves de son accusation. Aux Etats-Unis, c’est à l’accusé de prouver son innocence.



Selon leur avocat aux Etats-Unis, Tom Clare, interrogé sur le sujet par la BBC, les époux Macron s’apprêtent à « réunir des témoignages d’experts qui seront de nature scientifique et qui démontreront que ces allégations sont fausses ».



« C’est terriblement perturbant pour cette famille de devoir se présenter devant la justice », souligne leur avocat, qui précise que la fonction présidentielle n’empêche pas le couple d’être touché par ces accusations. « C’est un processus auquel elle devra se soumettre d’une manière très publique. Mais elle est prête à le faire. Elle est fermement résolue à faire ce qu’il faut pour rétablir les choses », souligne l’avocat.



Lors de ce procès, le couple Macron va réclamer un montant « exemplaire » de dommages et intérêts, à déterminer lors d’un procès, afin de dissuader les autres personnes qui tenteraient « de mener ce type de diffamation ». Au cours de ce procès, les Macron devraient présenter notamment des photos de la première dame enceinte.



En France, Brigitte Macron a ouvert plusieurs fronts pour éteindre ces rumeurs. Poursuivies pour diffamation en 2022, Amandine Roy et Natacha Rey ont été condamnées en première instance pour diffamation, avant d’être relaxées en appel. Brigitte Macron s’est pourvue en cassation. Elle a également lancé une procédure pour cyberharcèlement contre une dizaine de personnes.