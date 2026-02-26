Brancou Badio rejoint les Lions pour la suite des qualifications au Mondial FIBA 2027





Le Sénégal ambitionne de décrocher une sixième participation à une phase finale de Coupe du monde, après celles de 1978, 1998, 2006, 2014 et 2019. La prochaine édition de la Coupe du monde FIBA 2027 se tiendra au Qatar et réunira 32 sélections, dont cinq africaines.



Dans cette optique, l’international sénégalais Brancou Badio a rejoint vendredi à Dakar la Tanière des Lions pour la deuxième fenêtre des éliminatoires africaines, dont les rencontres se poursuivent jusqu’à dimanche dans la capitale. Le capitaine de l’équipe nationale, annoncé par la Fédération sénégalaise de basket-ball sur ses réseaux sociaux, complète ainsi un effectif désormais au complet avant le match prévu samedi à 21h face à Madagascar.



Logé dans le groupe B, le Sénégal partage sa poule avec la Côte d’Ivoire, la RD Congo et Madagascar. Les rencontres de ce groupe se déroulent exclusivement au Stadium Marius-Ndiaye de Dakar. Lors de leur première sortie, les Lions ont été battus par la Côte d’Ivoire (80-90), tandis que la RD Congo s’est imposée face à Madagascar (87-79).



Pour ce premier match, le Sénégal avait évolué sans son meneur vedette, retenu par son club, le Valencia Basket Club, engagé en Euroligue contre Saski Baskonia. Lors de cette rencontre remportée 108-79 par son équipe, Badio a inscrit quatre points et délivré quatre passes décisives.



Parallèlement, les équipes du groupe D (Mali, Égypte, Angola et Ouganda) disputent leurs matchs à Alexandrie, en Égypte. Les groupes A (Soudan du Sud, Cameroun, Cap-Vert, Libye) et C (Guinée, Tunisie, Nigeria, Rwanda) avaient lancé leur campagne lors de la première fenêtre en novembre 2025, à Radès, en Tunisie.



Ce premier tour des qualifications africaines regroupe seize nations issues de l’AfroBasket 2025 et se déroule en trois fenêtres. À son terme, douze équipes seront réparties en deux groupes de six, en conservant les résultats obtenus face aux formations également qualifiées. Chaque sélection disputera ensuite six rencontres supplémentaires contre de nouveaux adversaires.



À l’issue du second tour, les deux premiers de chaque groupe ainsi que le meilleur troisième obtiendront leur billet pour la phase finale.

