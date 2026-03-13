Bourses familiales : les paiements du premier trimestre lancés ce jeudi

Le versement des bourses de sécurité familiale pour le premier trimestre de l’année 2026 débute ce jeudi 19 mars sur l’ensemble du territoire national.

Selon la Délégation générale à la protection sociale et à la solidarité nationale (DGPSN), un total de 355 013 bénéficiaires recevront chacun une allocation de 35 000 francs CFA dans le cadre de cette opération.

Ces paiements s’inscrivent dans la deuxième phase du Programme national de bourses de sécurité familiale. La sélection des ménages concernés repose sur le Registre national unique, utilisé comme outil de ciblage des programmes sociaux.

Pour les détenteurs de la Carte d’égalité des chances, le ciblage est effectué à partir des données fournies par les services en charge de l’action sociale, notamment pour les personnes en situation de handicap.

Les bénéficiaires pourront percevoir leur allocation via la Société nationale La Poste, sur présentation d’une pièce d’identité valide ainsi que de leur attestation d’allocataire.