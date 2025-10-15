Menu
Bounkiling : Tragique accident mortel sur la nationale N°4


Rédigé le Jeudi 16 Octobre 2025 à 17:05 | Lu 24 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Le décès tragique d'A. Diémé, jeune peintre originaire du village de Bassada dans la commune d'Inor (département de Bounkiling), a été confirmé le mercredi 15 octobre 2025. Il a perdu la vie dans un accident de la route survenu sur la nationale N°4, au croisement de Kandiallo, alors qu'il se rendait à Bignona pour acheter de nouveaux seaux de peinture après avoir épuisé son stock.


D'après les informations disponibles, A. Diémé était descendu du tricycle transportant sa marchandise pour reprendre sa moto Jakarta qu'il avait garée sur place. Le tricycle devait le suivre vers son village, où il prévoyait de terminer les travaux de peinture de son domicile. Malheureusement, il a été mortellement heurté par un bus. Son corps a été transporté au centre de santé de Bounkiling, et une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes de ce drame.

Pour rappel, A. Diémé était également le coordonnateur communal de Pastef dans la commune d'Inor, et il était connu sous le surnom de "Lindo bu SONKO". Des hommages ont été rendus en sa mémoire sur les réseaux sociaux, notamment sur la page officielle de Pastef Les Patriotes



Lat Soukabé Fall

