Bounkiling : Tragique accident mortel sur la nationale N°4

D'après les informations disponibles, A. Diémé était descendu du tricycle transportant sa marchandise pour reprendre sa moto Jakarta qu'il avait garée sur place. Le tricycle devait le suivre vers son village, où il prévoyait de terminer les travaux de peinture de son domicile. Malheureusement, il a été mortellement heurté par un bus. Son corps a été transporté au centre de santé de Bounkiling, et une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes de ce drame.



Pour rappel, A. Diémé était également le coordonnateur communal de Pastef dans la commune d'Inor, et il était connu sous le surnom de "Lindo bu SONKO". Des hommages ont été rendus en sa mémoire sur les réseaux sociaux, notamment sur la page officielle de Pastef Les Patriotes

