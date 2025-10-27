Bougane Guèye Dany critique la décision du préfet sur le rassemblement du collectif Ñaxtu National

Menu
Le président du mouvement Guem Sa Bopp, Bougane Guèye Dany, a exprimé son désaccord face à la décision du préfet de Dakar de déplacer le rassemblement prévu au terrain Sacré-Cœur 3.


Parmi les initiateurs du rassemblement prévu ce samedi au terrain Sacré-Cœur, le président du mouvement Guem Sa Bopp, Bougane Guèye Dany, a exprimé son désaccord concernant la décision du préfet de Dakar d’interdire la tenue de la manifestation sur le site initialement retenu.

Le préfet avait en effet invité les organisateurs du collectif Ñaxtu National à choisir un autre lieu, invoquant des risques de perturbation de la circulation et de l’ordre public.

Réagissant à cette décision, Bougane Guèye Dany a estimé qu’il s’agissait d’un choix politique, déclarant :

« Le préfet de Dakar demande de délocaliser le Ñaxtu National parce que l'autre doit passer par la VDN. C’est ça la rupture ! Honte à vous ! »



