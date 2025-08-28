Booking.com appliquera une TVA de 18 % sur ses commissions au Sénégal dès octobre





À compter du 1er octobre 2025, la plateforme néerlandaise Booking.com intégrera une taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de 18 % sur ses commissions au Sénégal, en conformité avec la législation fiscale du pays.



Dans une note envoyée à ses partenaires sénégalais, la société précise que cette TVA sera appliquée uniquement aux factures de commissions et reversée en totalité aux services fiscaux. Elle insiste également sur le fait que cette mesure n’aura aucune incidence sur la TVA facturée aux clients lors de leurs réservations.



Booking.com invite par ailleurs les établissements concernés à transmettre leur numéro d’identification fiscale (NIF) ou un certificat d’exonération avant le 30 septembre 2025.



Cette évolution illustre l’application renforcée des règles fiscales aux plateformes numériques étrangères actives au Sénégal.

