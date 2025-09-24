Billetterie du match Sénégal-Mauritanie : la FSF adopte une plateforme d’achat en ligne





Le président de la Fédération sénégalaise de football (FSF), Abdoulaye Fall, a annoncé des changements dans la billetterie, avec la mise en place d’une plateforme d’achat en ligne pour le prochain match des Lions contre la Mauritanie, prévu le 14 octobre. Ce match, comptant pour la dernière journée des éliminatoires zone Afrique de la Coupe du monde 2026, se jouera à Dakar.



« Il y aura des changements. Il n’y aura pas de billets physiques. Tout sera vendu en ligne. On a finalisé certaines conventions. Nous avons finalisé avec Orange Money, nous sommes en négociations avec Wave », a déclaré Abdoulaye Fall.



Le président de la FSF s’exprimait en wolof lors de l’émission hebdomadaire de la RTS, Nay Leer. Il a précisé que les billets pour le match face aux Mourabitounes pourront être achetés via Orange Money ou la plateforme de la FSF.



« Nous avons déjà fait les tests. Sur le plan de l’organisation, il y aura des changements. Nous avons pris certaines dispositions », a-t-il insisté.



Sur le plan sécuritaire, il a noté qu’il y aurait une évolution, tout en précisant qu’il ne maîtrise pas le plan de circulation. « Nous allons en discuter avec les autorités de la sécurité, la gendarmerie et la police sur un plan de communication, pour améliorer les choses », a ajouté le président de la FSF.



Par ailleurs, il a annoncé le lancement d’une plateforme pour l’accréditation des médias.



En début septembre, lors du match Sénégal-Soudan du Sud au stade Maître Abdoulaye Wade, plusieurs problèmes d’organisation avaient été relevés, concernant notamment la billetterie, les accréditations et l’occupation des places. La FSF avait présenté ses excuses pour ces désagréments et promis d’améliorer l’organisation pour les prochaines rencontres.



Les deux dernières rencontres de l’équipe nationale de football du Sénégal comptant pour les éliminatoires de la Coupe du monde se joueront le 10 octobre à Djouba contre le Soudan du Sud, et le 14 octobre à Dakar contre la Mauritanie.



Avec sa victoire (3-2) contre la République démocratique du Congo lors de la huitième journée à Kinshasa, le Sénégal a pris la tête du Groupe B avec 18 points, soit deux points d’avance sur la RDC, se rapprochant ainsi de la qualification pour la Coupe du monde.



