Bassirou Diomaye Faye salue l’exemplarité de Yokohama et appelle à un partage d’expertise avec les collectivités sénégalaises



En visite officielle au Japon, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a salué, jeudi, le modèle exemplaire de la ville de Yokohama dans plusieurs domaines stratégiques du développement. Il a invité à un partage d’expertise avec les collectivités territoriales sénégalaises, selon la présidence.



Le chef de l’État s’entretenait avec Takeharu Yamanaka, maire de Yokohama, lors d’une audience organisée en marge de la Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique (TICAD), que la ville accueille pour la quatrième fois.



Yokohama, forte de ses quatre millions d’habitants, est décrite comme une plateforme de coopération internationale et un cadre de dialogue privilégié entre le Japon et l’Afrique.



Le maire Takeharu Yamanaka a exprimé sa satisfaction d’accueillir le président sénégalais et sa délégation, soulignant l’importance de cette visite pour consolider les liens entre sa ville et le continent africain.



De son côté, Bassirou Diomaye Faye a mis en avant l’expérience de Yokohama dans la gestion de l’eau, le traitement des déchets, l’aménagement urbain et les opérations portuaires. Il a appelé à renforcer la coopération avec les collectivités sénégalaises.



Les deux parties ont convenu d’approfondir leur collaboration, notamment dans les domaines de la coopération technique et de la formation des ressources humaines, afin de soutenir les collectivités et promouvoir un développement urbain durable basé sur l’innovation et la solidarité.



