Abdou Nguer placé en garde à vue pour diffusion de fausses nouvelles

L’arrestation de M. Nguer serait liée à ses propos concernant la mort de l’étudiant Abdoulaye Ba, dont les circonstances restent encore sujettes à enquête.





À l’issue de l’investigation menée par la gendarmerie, le chroniqueur sera probablement présenté au procureur de la République près le tribunal de grande instance hors classe de Dakar, qui décidera des suites judiciaires à donner à cette affaire.





Cette arrestation intervient dans un contexte où les autorités rappellent la responsabilité des médias et des personnalités publiques dans la diffusion d’informations, en particulier sur des sujets sensibles touchant la jeunesse et les établissements universitaires.

