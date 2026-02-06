Début du Ramadan : plusieurs pays annoncent l’observation du croissant lunaire

Le Centre d’observation de Tumayr, situé en Arabie saoudite, a annoncé mardi avoir aperçu le croissant lunaire marquant l’entrée du mois de Ramadan. La Haute Cour de Justice d’Arabie saoudite a officialisé l’information après réception des témoignages.

Selon la même source, le mercredi 18 février 2026 correspond ainsi au premier jour du Ramadan 1447 dans le calendrier hégirien.

Plusieurs pays de la région, notamment le Qatar, les Émirats arabes unis et le Yémen, ont également annoncé avoir observé le croissant lunaire le même jour.

Au Sénégal, la Commission nationale de concertation sur le croissant lunaire a indiqué qu’elle procédera à l’observation mercredi afin d’informer la communauté musulmane.