Menu
L'Actualité au Sénégal

Début du Ramadan : plusieurs pays annoncent l’observation du croissant lunaire


Rédigé le Mardi 17 Février 2026 à 16:32 | Lu 76 fois Rédigé par


L’Arabie saoudite et d’autres pays du Moyen-Orient annoncent l’entrée du Ramadan après observation du croissant lunaire, tandis que le Sénégal attend sa propre observation.


Début du Ramadan : plusieurs pays annoncent l’observation du croissant lunaire

 

Le Centre d’observation de Tumayr, situé en Arabie saoudite, a annoncé mardi avoir aperçu le croissant lunaire marquant l’entrée du mois de Ramadan. La Haute Cour de Justice d’Arabie saoudite a officialisé l’information après réception des témoignages.
Selon la même source, le mercredi 18 février 2026 correspond ainsi au premier jour du Ramadan 1447 dans le calendrier hégirien.
Plusieurs pays de la région, notamment le Qatar, les Émirats arabes unis et le Yémen, ont également annoncé avoir observé le croissant lunaire le même jour.
Au Sénégal, la Commission nationale de concertation sur le croissant lunaire a indiqué qu’elle procédera à l’observation mercredi afin d’informer la communauté musulmane.



Nouveau commentaire :

Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags