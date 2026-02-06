Menu
L'Actualité au Sénégal

Violences à l’UCAD : enquête judiciaire visant étudiants et policiers


Rédigé le Mardi 17 Février 2026 à 16:39 | Lu 31 fois Rédigé par


Après les troubles à l’Université Cheikh Anta Diop, le parquet annonce des poursuites contre des étudiants et ouvre également une enquête concernant des agents de police.


Violences à l’UCAD : enquête judiciaire visant étudiants et policiers

 

À la suite du décès de l’étudiant Abdoulaye Ba survenu à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar, le procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Dakar, Ibrahima Ndoye, a fait le point sur les enquêtes ouvertes après les affrontements enregistrés sur le campus.
Selon lui, plusieurs étudiants suspectés d’avoir organisé et commis des dégradations ont été arrêtés, placés en garde à vue puis acheminés au parquet. Ils doivent être présentés à un juge d’instruction chargé de poursuivre les investigations conformément aux procédures en vigueur. Le magistrat a précisé que cette étape se déroulera suivant les mécanismes judiciaires habituels.
Parallèlement, une autre enquête concerne certains agents de la Police nationale du Sénégal. Ils sont soupçonnés d’avoir dépassé le cadre du maintien de l’ordre, notamment en s’en prenant à des personnes déjà maîtrisées ainsi qu’à des biens.
D’après le procureur, les investigations devront identifier les agents impliqués afin d’éventuelles poursuites. Cette double procédure vise à éclaircir l’ensemble des circonstances entourant les violences survenues à l’UCAD.

rts


Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags