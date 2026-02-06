Violences à l’UCAD : enquête judiciaire visant étudiants et policiers

À la suite du décès de l’étudiant Abdoulaye Ba survenu à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar, le procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Dakar, Ibrahima Ndoye, a fait le point sur les enquêtes ouvertes après les affrontements enregistrés sur le campus.

Selon lui, plusieurs étudiants suspectés d’avoir organisé et commis des dégradations ont été arrêtés, placés en garde à vue puis acheminés au parquet. Ils doivent être présentés à un juge d’instruction chargé de poursuivre les investigations conformément aux procédures en vigueur. Le magistrat a précisé que cette étape se déroulera suivant les mécanismes judiciaires habituels.

Parallèlement, une autre enquête concerne certains agents de la Police nationale du Sénégal. Ils sont soupçonnés d’avoir dépassé le cadre du maintien de l’ordre, notamment en s’en prenant à des personnes déjà maîtrisées ainsi qu’à des biens.

D’après le procureur, les investigations devront identifier les agents impliqués afin d’éventuelles poursuites. Cette double procédure vise à éclaircir l’ensemble des circonstances entourant les violences survenues à l’UCAD.



