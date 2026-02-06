Nioro : un suspect arrêté avec six bœufs volés avant le marché hebdomadaire

Les gendarmes de la brigade territoriale de Nioro ont arrêté un homme de 25 ans soupçonné de vol de bétail. Il a été surpris alors qu’il convoyait six bœufs vers le marché hebdomadaire de la localité.

L’interpellation a eu lieu mardi 17 février 2026 vers 10 heures lors d’une patrouille de sécurisation menée dans la commune de Darou Salam. Les gendarmes ont repéré le berger dans le village de Keur Dary Ndiaye alors qu’il transportait les animaux dans des conditions suspectes.

Questionné sur leur provenance, il a reconnu les avoir dérobés dans la commune de Keur Baka, précisant qu’il comptait les vendre au marché de Nioro.

Le suspect est placé en garde à vue en attendant la fin de l’enquête, à l’issue de laquelle il sera présenté au parquet de Kaolack, où les faits ont été commis.

Cette opération illustre la vigilance des forces de sécurité dans la lutte contre le vol de bétail.