Bassirou Diomaye Faye met l’accent sur la lutte contre la pauvreté et la promotion de l’économie solidaire





Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a réitéré la priorité de son gouvernement : combattre la pauvreté, réduire les inégalités et renforcer la cohésion nationale.



Lors du dernier Conseil des ministres, il a souligné l’importance de consolider l’économie sociale et solidaire (ESS) et de promouvoir le développement communautaire. Cette démarche vise à mobiliser les compétences et les ressources locales afin de soutenir une croissance inclusive et d’améliorer les conditions de vie des populations.



Le chef de l’État a donné des directives précises à son gouvernement : accélérer la mise en œuvre des programmes sectoriels favorisant la diffusion de l’approche coopérative sur tout le territoire, évaluer les mécanismes incitatifs prévus par la loi d’orientation sur l’ESS, et élaborer une Stratégie nationale de Responsabilité sociale d’Entreprise (RSE) pour renforcer son impact sur le progrès social.



Bassirou Diomaye Faye souhaite que l’année 2026 soit dédiée à la promotion de l’emploi et au développement de l’économie sociale et solidaire, considérée comme un levier majeur pour réduire la précarité et favoriser la solidarité.



Cette orientation traduit la volonté du gouvernement de placer l’humain au centre du développement économique et de faire de la solidarité un pilier du progrès national.

