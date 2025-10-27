Menu
L'Actualité au Sénégal

Bassirou Diomaye Faye met l’accent sur la lutte contre la pauvreté et la promotion de l’économie solidaire


Rédigé le Jeudi 6 Novembre 2025 à 05:55 | Lu 44 fois Rédigé par


Le président Bassirou Diomaye Faye a réaffirmé la priorité de son gouvernement : combattre la pauvreté et renforcer l’économie sociale et solidaire pour un développement centré sur l’humain.


Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a réitéré la priorité de son gouvernement : combattre la pauvreté, réduire les inégalités et renforcer la cohésion nationale.

Lors du dernier Conseil des ministres, il a souligné l’importance de consolider l’économie sociale et solidaire (ESS) et de promouvoir le développement communautaire. Cette démarche vise à mobiliser les compétences et les ressources locales afin de soutenir une croissance inclusive et d’améliorer les conditions de vie des populations.

Le chef de l’État a donné des directives précises à son gouvernement : accélérer la mise en œuvre des programmes sectoriels favorisant la diffusion de l’approche coopérative sur tout le territoire, évaluer les mécanismes incitatifs prévus par la loi d’orientation sur l’ESS, et élaborer une Stratégie nationale de Responsabilité sociale d’Entreprise (RSE) pour renforcer son impact sur le progrès social.

Bassirou Diomaye Faye souhaite que l’année 2026 soit dédiée à la promotion de l’emploi et au développement de l’économie sociale et solidaire, considérée comme un levier majeur pour réduire la précarité et favoriser la solidarité.

Cette orientation traduit la volonté du gouvernement de placer l’humain au centre du développement économique et de faire de la solidarité un pilier du progrès national.



Actualité à Thiès

Thiès : la 2ᵉ édition des Rencontres économiques et commerciales des femmes du Sénégal lancée en présence du représentant du ministre Aliou Dione

Lat Soukabé Fall - 31/10/2025 - 0 Commentaire
La 2ᵉ édition des Rencontres économiques et commerciales des femmes du Sénégal s’est ouverte à Thiès, en présence du représentant du ministre de la Microfinance et de l’Économie sociale et solidaire,...

Habib Vitain dévoile son programme : “Thiès d’Abord” veut redonner souffle à la cité du rail

Lat Soukabé Fall - 26/10/2025 - 0 Commentaire
Le leader du mouvement « Thiès d’Abord », Habib Vitain, a présenté ce week-end les grandes lignes de son programme pour la mairie de Thiès. Un plan qu’il articule autour de cinq priorités : la santé,...

Actualités

Rufisque : un faux guérisseur arrêté pour avoir filmé ses clientes à leur insu

- 06/11/2025 - 0 Commentaire
À Rufisque, un homme se présentant comme guérisseur a été arrêté par la Division spéciale de la cybercriminalité pour avoir filmé plusieurs femmes à leur insu lors de séances prétendument...

Tivaouane : les travailleurs de l’hôpital Mame Abdou Aziz Sy Dabakh protestent contre des affectations jugées injustes

- 06/11/2025 - 0 Commentaire
Les agents de l’hôpital Mame Abdou Aziz Sy Dabakh de Tivaouane dénoncent des affectations ciblées vers le nouvel hôpital Seydi El Hadji Malick Sy et réclament la réhabilitation de leur établissement....
