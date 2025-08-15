Bassirou Diomaye Faye et Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani réaffirment leur volonté de coopération à Yokohama

président sénégalais Bassirou Diomaye Faye et son homologue mauritanien Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani ont réaffirmé, mardi, à Yokohama, leur volonté commune de renforcer la concertation et la coopération entre leurs deux pays, selon la présidence du Sénégal.



Les deux chefs d’État se sont rencontrés en marge de la neuvième Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique (TICAD 9), prévue de mercredi à vendredi prochains dans cette ville japonaise.



D’après la présidence sénégalaise, cette rencontre a mis en avant la solidarité entre la Mauritanie et le Sénégal, deux pays liés par l’histoire, la géographie et un destin partagé.



Lancée en 1993 par le gouvernement japonais, la TICAD se présente comme un espace de coopération impliquant le Japon, l’Union africaine, les Nations unies, la Banque mondiale, ainsi que les pays africains, les organisations internationales, le secteur privé et la société civile.



Bassirou Diomaye Faye séjournera au Japon jusqu’au 26 août. Il participera notamment à la ‘’Journée du Sénégal’’ organisée dans le cadre de l’Exposition universelle Osaka-Kansai 2025, une vitrine pour présenter le programme ‘’Sénégal 2050’’ et promouvoir les opportunités d’investissement et de partenariat. Le président sénégalais aura également des entretiens bilatéraux avec plusieurs dirigeants politiques, économiques et institutionnels japonais et internationaux.



✅aps



