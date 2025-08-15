Bassirou Diomaye Faye en visite officielle au Japon pour la TICAD 9

Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye est arrivé mardi à Tokyo, au Japon, pour une visite officielle d’une semaine (19 au 26 août), a annoncé la présidence de la République.



L’un des moments forts de ce déplacement sera sa participation à la neuvième Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique (TICAD 9), prévue de mercredi à vendredi à Yokohama.



Selon la présidence, M. Faye interviendra sur les thèmes de la coopération internationale, de l’innovation et de la souveraineté économique de l’Afrique. La conférence se tient cette année autour du thème : « Co-créer des solutions innovantes avec l’Afrique ».



Le chef de l’État prendra également part à la “Journée du Sénégal” à l’Exposition universelle Osaka-Kansai 2025, présentée comme une occasion de mettre en valeur le programme “Sénégal 2050” et de promouvoir les opportunités d’investissement, de partenariat et de valorisation des talents sénégalais.



En marge de cette visite, Bassirou Diomaye Faye aura des rencontres bilatérales avec plusieurs dirigeants politiques, économiques et institutionnels japonais et internationaux.



Créée en 1993 par le gouvernement japonais avec le soutien de partenaires tels que l’Union africaine, les Nations unies et la Banque mondiale, la TICAD est décrite comme un forum ouvert regroupant pays africains, organisations internationales, secteur privé et société civile.



✅aps



