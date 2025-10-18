Bassirou Diomaye Faye appelle à un urbanisme commercial maîtrisé et à une meilleure gestion des déchets





Le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a rappelé l’importance d’une gestion inclusive et responsable du cadre de vie pour accompagner la modernisation des villes et communes du Sénégal. Il a ainsi invité le gouvernement à œuvrer pour un urbanisme commercial maîtrisé, garantissant la préservation des espaces publics, la salubrité et la sécurité des populations.



Lors du Conseil des ministres tenu mercredi, le chef de l’État a demandé la mise en place de toutes les mesures nécessaires pour favoriser ce modèle d’aménagement urbain. Il a également réaffirmé son engagement en faveur de l’accélération du Programme de modernisation des marchés et espaces commerciaux.



Par ailleurs, Bassirou Diomaye Faye a exhorté l’exécutif à renforcer la gestion durable des déchets solides et liquides à travers une meilleure coordination entre les différents acteurs : services publics, sociétés, projets et collectivités locales. Cette directive s’adresse particulièrement au ministre de l’Environnement et de la Transition écologique, Abdourahmane Diouf, ainsi qu’à ses homologues Moussa Bala Fofana (Urbanisme et Collectivités territoriales) et Cheikh Tidiane Dièye (Hydraulique et Assainissement).



Le président a également souligné la nécessité d’un aménagement paysager harmonieux et de villes propres et modernes, où la qualité du cadre de vie figure parmi les priorités des programmes de développement urbain.



Ces orientations interviennent alors que plusieurs opérations de désencombrement des espaces publics sont en cours à Dakar et dans d’autres grandes villes du pays, sous la supervision du ministère de l’Intérieur et de la Sécurité publique. Ces actions visent à préserver l’ordre, la tranquillité et l’hygiène publics, tout en améliorant la fluidité de la circulation.

