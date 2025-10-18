Menu
Thiesinfo
Thiesinfo
Le Portail de Thiès sur le Web
Recherche avancée
Accueil Actualités National Cérémonies Sport Contact
L'Actualité au Sénégal

Bassirou Diomaye Faye appelle à un urbanisme commercial maîtrisé et à une meilleure gestion des déchets


Rédigé le Jeudi 23 Octobre 2025 à 10:13 | Lu 23 fois Rédigé par


Le président Bassirou Diomaye Faye exhorte le gouvernement à promouvoir un urbanisme maîtrisé et à renforcer la gestion durable des déchets au Sénégal.


Bassirou Diomaye Faye appelle à un urbanisme commercial maîtrisé et à une meilleure gestion des déchets

 

Le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a rappelé l’importance d’une gestion inclusive et responsable du cadre de vie pour accompagner la modernisation des villes et communes du Sénégal. Il a ainsi invité le gouvernement à œuvrer pour un urbanisme commercial maîtrisé, garantissant la préservation des espaces publics, la salubrité et la sécurité des populations.

Lors du Conseil des ministres tenu mercredi, le chef de l’État a demandé la mise en place de toutes les mesures nécessaires pour favoriser ce modèle d’aménagement urbain. Il a également réaffirmé son engagement en faveur de l’accélération du Programme de modernisation des marchés et espaces commerciaux.

Par ailleurs, Bassirou Diomaye Faye a exhorté l’exécutif à renforcer la gestion durable des déchets solides et liquides à travers une meilleure coordination entre les différents acteurs : services publics, sociétés, projets et collectivités locales. Cette directive s’adresse particulièrement au ministre de l’Environnement et de la Transition écologique, Abdourahmane Diouf, ainsi qu’à ses homologues Moussa Bala Fofana (Urbanisme et Collectivités territoriales) et Cheikh Tidiane Dièye (Hydraulique et Assainissement).

Le président a également souligné la nécessité d’un aménagement paysager harmonieux et de villes propres et modernes, où la qualité du cadre de vie figure parmi les priorités des programmes de développement urbain.

Ces orientations interviennent alors que plusieurs opérations de désencombrement des espaces publics sont en cours à Dakar et dans d’autres grandes villes du pays, sous la supervision du ministère de l’Intérieur et de la Sécurité publique. Ces actions visent à préserver l’ordre, la tranquillité et l’hygiène publics, tout en améliorant la fluidité de la circulation.




Nouveau commentaire :

Actualité à Thiès

Thiès – Pose de la première pierre du mausolée de Thierno Djibril Wone à Sampathé : une cérémonie empreinte de ferveur, en présence du maire Babacar Diop

Lat Soukabé Fall - 20/10/2025 - 0 Commentaire
Thiès – Pose de la première pierre du mausolée de Thierno Djibril Wone à Sampathé : une cérémonie empreinte de ferveur, en présence du maire Babacar Diop
Une forte émotion et une ferveur religieuse ont marqué la cérémonie de pose de la première pierre du mausolée de Thierno Djibril Wone, ce week-end, à Sampathé, dans la région de Thiès. L’événement a...

Thiès : un mot d’ordre du G7 largement suivi par les enseignants

Lat Soukabé Fall - 17/10/2025 - 0 Commentaire
Thiès : un mot d’ordre du G7 largement suivi par les enseignants
À Thiès, le mot d’ordre de grève lancé par le G7 est massivement respecté, presque tous les élèves étant libérés. M. Kanté, membre de l’administration du Cem Mamadou Diaw, confirme : « Les classes...

Actualités

Le communiqué du Conseil des ministres du mercredi 22 octobre 2025

- 23/10/2025 - 0 Commentaire
Le communiqué du Conseil des ministres du mercredi 22 octobre 2025
Le Conseil des Ministres s’est tenu le mercredi 22 octobre 2025, sous la présidence de Son Excellence Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar FAYE, Président de la République. Le Conseil des Ministres...

Déguerpissement au marché central de Thiès : une opération de désencombrement réussie

Lat Soukabé Fall - 23/10/2025 - 0 Commentaire
Déguerpissement au marché central de Thiès : une opération de désencombrement réussie
Ce mercredi, le marché central de Thiès a fait l’objet d’une vaste opération de déguerpissement, pilotée par le gouverneur. L’action a permis de libérer une large partie de ce lieu de commerce ainsi...
Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags