Amadou Ba annonce la réhabilitation rapide de la ZAMPA de Diamniadio pour soutenir le désencombrement de Dakar





Le ministre de la Culture, de l’Artisanat et du Tourisme, Amadou Ba, a annoncé, jeudi, son engagement à accompagner le ministère de l’Intérieur dans les opérations de désencombrement des voies publiques. Il a promis de réhabiliter dans les plus brefs délais la Zone d’aménagement des mécaniciens et professionnels de l’automobile (ZAMPA) située à Diamniadio, dans le département de Rufisque.



« Je pense que c’est un excellent projet », a déclaré Amadou Ba à l’issue d’une visite du site, effectuée en présence de plusieurs acteurs du secteur automobile. Le ministre a souligné que cette réhabilitation permettra de rendre le site rapidement opérationnel afin de relocaliser les artisans impactés par le désencombrement.



Selon lui, ces opérations ne visent pas à gêner les travailleurs du secteur informel, mais constituent une nécessité en vue des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) 2026, que le Sénégal accueillera du 31 octobre au 13 novembre 2026. « Les JOJ doivent être une vitrine du Sénégal, de son savoir-faire et de sa discipline », a-t-il expliqué.



Amadou Ba a par ailleurs rappelé que la ZAMPA avait été inaugurée précipitamment avant des échéances électorales, et qu’il est désormais temps de la rendre pleinement fonctionnelle. Il a indiqué vouloir définir, avec les professionnels du secteur, le statut et le cadre légal du site, tout en envisageant d’y ajouter de nouveaux services.



Le ministre a également insisté sur la nécessité de former les artisans aux nouvelles technologies, notamment à l’entretien des voitures électriques, afin de s’adapter à l’évolution du marché. Il a évoqué la création d’un centre de contrôle technique et d’un réseau structuré pour faciliter la formalisation des activités artisanales et créer une véritable chaîne de valeur autour du secteur automobile.

