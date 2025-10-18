Menu
L'Actualité au Sénégal

Amadou Ba annonce la réhabilitation rapide de la ZAMPA de Diamniadio pour soutenir le désencombrement de Dakar


Rédigé le Jeudi 23 Octobre 2025 à 19:45 | Lu 25 fois Rédigé par


Le ministre Amadou Ba promet la réhabilitation rapide de la Zone d’aménagement des mécaniciens de Diamniadio pour accompagner le désencombrement de Dakar avant les JOJ 2026.


Le ministre de la Culture, de l’Artisanat et du Tourisme, Amadou Ba, a annoncé, jeudi, son engagement à accompagner le ministère de l’Intérieur dans les opérations de désencombrement des voies publiques. Il a promis de réhabiliter dans les plus brefs délais la Zone d’aménagement des mécaniciens et professionnels de l’automobile (ZAMPA) située à Diamniadio, dans le département de Rufisque.

« Je pense que c’est un excellent projet », a déclaré Amadou Ba à l’issue d’une visite du site, effectuée en présence de plusieurs acteurs du secteur automobile. Le ministre a souligné que cette réhabilitation permettra de rendre le site rapidement opérationnel afin de relocaliser les artisans impactés par le désencombrement.

Selon lui, ces opérations ne visent pas à gêner les travailleurs du secteur informel, mais constituent une nécessité en vue des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) 2026, que le Sénégal accueillera du 31 octobre au 13 novembre 2026. « Les JOJ doivent être une vitrine du Sénégal, de son savoir-faire et de sa discipline », a-t-il expliqué.

Amadou Ba a par ailleurs rappelé que la ZAMPA avait été inaugurée précipitamment avant des échéances électorales, et qu’il est désormais temps de la rendre pleinement fonctionnelle. Il a indiqué vouloir définir, avec les professionnels du secteur, le statut et le cadre légal du site, tout en envisageant d’y ajouter de nouveaux services.

Le ministre a également insisté sur la nécessité de former les artisans aux nouvelles technologies, notamment à l’entretien des voitures électriques, afin de s’adapter à l’évolution du marché. Il a évoqué la création d’un centre de contrôle technique et d’un réseau structuré pour faciliter la formalisation des activités artisanales et créer une véritable chaîne de valeur autour du secteur automobile.




Thiès – Pose de la première pierre du mausolée de Thierno Djibril Wone à Sampathé : une cérémonie empreinte de ferveur, en présence du maire Babacar Diop

Lat Soukabé Fall - 20/10/2025 - 0 Commentaire
Thiès – Pose de la première pierre du mausolée de Thierno Djibril Wone à Sampathé : une cérémonie empreinte de ferveur, en présence du maire Babacar Diop
Une forte émotion et une ferveur religieuse ont marqué la cérémonie de pose de la première pierre du mausolée de Thierno Djibril Wone, ce week-end, à Sampathé, dans la région de Thiès. L’événement a...

Thiès : un mot d’ordre du G7 largement suivi par les enseignants

Lat Soukabé Fall - 17/10/2025 - 0 Commentaire
Thiès : un mot d’ordre du G7 largement suivi par les enseignants
À Thiès, le mot d’ordre de grève lancé par le G7 est massivement respecté, presque tous les élèves étant libérés. M. Kanté, membre de l’administration du Cem Mamadou Diaw, confirme : « Les classes...

Thiès : le préfet annonce le retrait systématique des épaves de véhicules à partir du 31 octobre

- 23/10/2025 - 0 Commentaire
Thiès : le préfet annonce le retrait systématique des épaves de véhicules à partir du 31 octobre
Le préfet de Thiès a annoncé le lancement, dès le 31 octobre 2025, d’une vaste opération de retrait des épaves de véhicules pour améliorer la circulation et la salubrité publique.   Dans un...

Cancer au Sénégal : Appelle à la création d’un programme national de prise en charge

- 23/10/2025 - 0 Commentaire
Cancer au Sénégal : Appelle à la création d’un programme national de prise en charge
Le professeur Sidy Ka plaide pour un programme national de prise en charge du cancer afin de rendre les soins plus accessibles aux patients au Sénégal.   Le professeur Sidy Ka, coordonnateur de...
