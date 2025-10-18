Le Général Mbaye Cissé promu au grade de Général d’Armée par le président Bassirou Diomaye Faye





Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a signé un décret présidentiel en date du 15 octobre 2025, portant élévation du Général de Corps d’Armée Mbaye Cissé au rang et à l’appellation de Général d’Armée.



Cette promotion exceptionnelle, qui prendra effet à compter du 30 octobre 2025, constitue une étape historique dans la carrière du Chef d’État-major Général des Armées (Cemga).



Cette distinction vient récompenser un parcours exemplaire placé sous le sceau de la discipline, du leadership et du dévouement au service de la Nation.

Nommé Cemga le 6 avril 2023, le Général Cissé s’est distingué par une gestion rigoureuse et engagée des Forces armées sénégalaises, dans un contexte marqué par d’importants défis sécuritaires régionaux.



Cette élévation intervient alors que l’officier supérieur approche la fin de sa carrière active, prévue pour février 2026, date à laquelle il atteindra l’âge limite statutaire.

À cette échéance, il rejoindra la deuxième section des officiers d’État-major, marquant ainsi son passage à la retraite militaire après un long et honorable parcours au service du Sénégal.

