Thiès : le préfet annonce le retrait systématique des épaves de véhicules à partir du 31 octobre





Dans un communiqué officiel, le préfet du département de Thiès a informé de la mise en œuvre, à compter du vendredi 31 octobre 2025, d’une opération de retrait systématique des épaves de véhicules sur l’ensemble du périmètre urbain de la ville.



Selon l’autorité préfectorale, cette initiative vise à assurer la libre circulation des personnes et des biens, à améliorer le cadre de vie des populations, ainsi qu’à renforcer la sécurité et la salubrité publiques.



Le préfet invite ainsi tous les propriétaires de véhicules abandonnés ou en stationnement irrégulier à procéder au retrait immédiat de leurs engins avant le démarrage des opérations, faute de quoi les services compétents procéderont à leur enlèvement.



Cette mesure s’inscrit dans une politique globale d’assainissement et d’embellissement de la ville de Thiès, en cohérence avec les orientations nationales en matière de sécurité urbaine et de gestion de l’espace public.

