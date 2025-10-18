Menu
Thiesinfo
Thiesinfo
Le Portail de Thiès sur le Web
Recherche avancée
Accueil Actualités National Cérémonies Sport Contact
L'Actualité au Sénégal

Thiès : le préfet annonce le retrait systématique des épaves de véhicules à partir du 31 octobre


Rédigé le Jeudi 23 Octobre 2025 à 19:49 | Lu 40 fois Rédigé par


Le préfet de Thiès a annoncé le lancement, dès le 31 octobre 2025, d’une vaste opération de retrait des épaves de véhicules pour améliorer la circulation et la salubrité publique.


Thiès : le préfet annonce le retrait systématique des épaves de véhicules à partir du 31 octobre

 

Dans un communiqué officiel, le préfet du département de Thiès a informé de la mise en œuvre, à compter du vendredi 31 octobre 2025, d’une opération de retrait systématique des épaves de véhicules sur l’ensemble du périmètre urbain de la ville.

Selon l’autorité préfectorale, cette initiative vise à assurer la libre circulation des personnes et des biens, à améliorer le cadre de vie des populations, ainsi qu’à renforcer la sécurité et la salubrité publiques.

Le préfet invite ainsi tous les propriétaires de véhicules abandonnés ou en stationnement irrégulier à procéder au retrait immédiat de leurs engins avant le démarrage des opérations, faute de quoi les services compétents procéderont à leur enlèvement.

Cette mesure s’inscrit dans une politique globale d’assainissement et d’embellissement de la ville de Thiès, en cohérence avec les orientations nationales en matière de sécurité urbaine et de gestion de l’espace public.


Thiès : le préfet annonce le retrait systématique des épaves de véhicules à partir du 31 octobre



Nouveau commentaire :

Actualité à Thiès

Thiès – Pose de la première pierre du mausolée de Thierno Djibril Wone à Sampathé : une cérémonie empreinte de ferveur, en présence du maire Babacar Diop

Lat Soukabé Fall - 20/10/2025 - 0 Commentaire
Thiès – Pose de la première pierre du mausolée de Thierno Djibril Wone à Sampathé : une cérémonie empreinte de ferveur, en présence du maire Babacar Diop
Une forte émotion et une ferveur religieuse ont marqué la cérémonie de pose de la première pierre du mausolée de Thierno Djibril Wone, ce week-end, à Sampathé, dans la région de Thiès. L’événement a...

Thiès : un mot d’ordre du G7 largement suivi par les enseignants

Lat Soukabé Fall - 17/10/2025 - 0 Commentaire
Thiès : un mot d’ordre du G7 largement suivi par les enseignants
À Thiès, le mot d’ordre de grève lancé par le G7 est massivement respecté, presque tous les élèves étant libérés. M. Kanté, membre de l’administration du Cem Mamadou Diaw, confirme : « Les classes...

Actualités

Thiès : le préfet annonce le retrait systématique des épaves de véhicules à partir du 31 octobre

- 23/10/2025 - 0 Commentaire
Thiès : le préfet annonce le retrait systématique des épaves de véhicules à partir du 31 octobre
Le préfet de Thiès a annoncé le lancement, dès le 31 octobre 2025, d’une vaste opération de retrait des épaves de véhicules pour améliorer la circulation et la salubrité publique.   Dans un...

Cancer au Sénégal : Appelle à la création d’un programme national de prise en charge

- 23/10/2025 - 0 Commentaire
Cancer au Sénégal : Appelle à la création d’un programme national de prise en charge
Le professeur Sidy Ka plaide pour un programme national de prise en charge du cancer afin de rendre les soins plus accessibles aux patients au Sénégal.   Le professeur Sidy Ka, coordonnateur de...
Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags