Bassirou Diomaye Faye annonce un programme spécial pour la diaspora sénégalaise





Le président Bassirou Diomaye Faye a instruit son gouvernement de mettre en place un Programme spécial d’accompagnement et de promotion des Sénégalais de l’extérieur. Ce dispositif sera officiellement lancé le 17 décembre 2025, à l’occasion de la première Journée nationale de la diaspora, selon le communiqué du Conseil des ministres tenu mercredi.



Le chef de l’État a confié au ministre et au secrétaire d’État chargés des Sénégalais de l’extérieur, sous la supervision du Premier ministre, la mission de finaliser ce programme. Il a par ailleurs appelé à une organisation rigoureuse de cette rencontre nationale, qui devra impliquer l’ensemble des acteurs concernés.



Dans le même communiqué, Bassirou Diomaye Faye a renouvelé ses félicitations et son soutien à la diaspora, soulignant son rôle majeur dans le développement économique et la stabilité sociale du pays à travers ses contributions multiples.



Le président a également salué le Premier ministre pour la réussite de la rencontre de Milan avec les compatriotes vivant en Italie, rencontre centrée sur la prise en charge de leurs préoccupations et la promotion de l’Agenda national de Transformation ainsi que du Plan de Redressement économique et social (PRES).



aps

