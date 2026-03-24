Basket fauteuil : le Sénégal prêt à relever le défi continental à Luanda

Arrivée depuis trois jours à Luanda, la sélection sénégalaise de basket en fauteuil roulant intensifie sa préparation en vue de la Coupe d’Afrique prévue du 27 mars au 5 avril. Le staff technique et les joueurs affichent leur confiance quant aux conditions de travail sur place.

Le sélectionneur Pascal Montet s’est montré satisfait du déroulement des séances, soulignant que l’équipe est pleinement engagée dans les préparatifs. Selon lui, le groupe travaille activement pour améliorer les différentes situations de jeu qu’il pourrait rencontrer durant la compétition. Il a également insisté sur la qualité des conditions d’entraînement, favorables aux derniers ajustements techniques, tout en rappelant que la performance se décidera sur le terrain.

L’entraîneur a aussi mis en avant l’état d’esprit positif des joueurs, motivés et impatients de débuter la compétition. Une dynamique confirmée par le capitaine Youssou Diouf, qui a réaffirmé l’objectif principal de l’équipe : remporter le trophée. Il a assuré que le groupe reste concentré, discipliné et uni autour de cette ambition.

Avant son départ, l’équipe avait reçu le drapeau national à Thiès lors d’une cérémonie officielle en présence de la ministre de la Jeunesse et des Sports, Khady Diène Gaye, et du président du Comité national paralympique, Cheikh Ndiaye.

Placée dans la poule A, la sélection sénégalaise affrontera le Kenya et l’Angola le 28 mars, avant de se mesurer à la République démocratique du Congo et à l’Algérie le lendemain. 👥 Liste des joueurs sélectionnés Abdoulaye Mbaye, Issa Dia, Alioune Dramé, Papis Saër Mbaye, Ibrahima Faye, Sawrou Dieng, Saliou Diène, Dieudonne Dagoia, Badara Samb, Samba Ndao, El Hadji Diouf, Youssou Diouf.