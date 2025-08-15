Bakel : hausse des cas de malnutrition infantile durant la saison sèche

Le district sanitaire de Bakel, dans l’est du Sénégal, enregistre chaque année une hausse d’environ 15 cas de malnutrition durant la saison sèche. L’information a été donnée par Safiétou Margo, point focal nutrition de l’établissement.



« Nous observons de nombreux cas de malnutrition, mais c’est surtout pendant la saison sèche que les chiffres augmentent, lorsque les greniers sont vides et que la chaleur est intense », a-t-elle expliqué dans un entretien accordé à l’APS.



Durant cette période, le district accueille jusqu’à 15 enfants atteints de malnutrition aiguë sévère (MAS). Certains cas présentent des complications nécessitant un transfert vers le centre de santé, tandis que les cas simples sont pris en charge directement au niveau des postes ou cases de santé. Une fois les complications traitées, l’enfant est renvoyé vers le poste de santé pour un suivi.



Mme Margo a précisé que les postes de santé de Gabou, Tourimé, Samba Yidé et Ololdou sont les plus touchés. Elle a également déploré certains retards de prise en charge : « Certaines mères laissent leur enfant souffrir de diarrhée pendant un mois avant de consulter ».



Le district organise régulièrement des dépistages, actifs ou passifs, pour les enfants âgés de 6 à 59 mois, afin de déterminer ceux qui sont bien nourris et d’identifier les cas de malnutrition aiguë modérée (MAM) ou sévère (MAS).



aps



