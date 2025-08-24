Babacar Diop promet de renforcer le dispositif de lutte contre les inondations à Thiès

Le maire de Thiès, Babacar Diop, a annoncé lundi son intention de renforcer, avec l’appui de l’équipe technique municipale, le dispositif de pompage des eaux après les fortes pluies ayant récemment touché la ville.



Lors d’une visite sur plusieurs sites inondés, il a indiqué que “beaucoup de maisons étaient sous les eaux”, mais que grâce aux machines de pompage disponibles, une partie de l’eau avait pu être évacuée.



Babacar Diop a souligné la situation de “précarité extrême” dans laquelle se trouvent les habitants, particulièrement vulnérables face aux intempéries. Pour venir en aide aux sinistrés, des véhicules de vidange ont été mobilisés, a-t-il précisé.



“La mairie est bien présente, avec un dispositif efficace déjà opérationnel, mais qu’il faut renforcer”, a affirmé le maire, ajoutant qu’il était prêt à recruter du personnel temporaire et à acquérir de nouvelles machines pour améliorer la réponse aux inondations.



Il a également insisté sur la nécessité d’une “stratégie de solidarité”, expliquant que des denrées alimentaires avaient été distribuées dans plusieurs quartiers et qu’une commande de matelas et de plusieurs tonnes de ciment avait été passée pour soutenir les familles affectées.



Selon Babacar Diop, la problématique des inondations “dépasse les mairies” et requiert une “intervention stratégique de l’État”. Il estime que, compte tenu de la position de Thiès dans une cuvette, le véritable combat doit être mené en amont, au niveau des plateaux qui surplombent la ville à une centaine de mètres.



Il a rappelé avoir évoqué avec le président de la République l’importance de prendre en compte ces plateaux dans toute stratégie de lutte contre les inondations. Parmi les zones les plus touchées, il a cité Sampathé, Nguinth, Aiglon et Mbambara, appelant à “développer une stratégie durable” pour faire face aux dégâts récurrents liés aux fortes pluies.



aps

