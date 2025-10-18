Menu
L'Actualité au Sénégal

BRAQUAGE À LA VICTOIRE : UN POLICIER ARRÊTÉ AVEC DE L’ARGENT CACHÉ SUR LUI APRÈS L’ATTAQUE DE LA RAWBANK


Rédigé le Mercredi 22 Octobre 2025 à 01:24 | Lu 34 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Un rebondissement spectaculaire vient secouer l’affaire du braquage de la Rawbank sur l’avenue Victoire, à Dakar. Selon des sources proches de l’enquête, un policier en service a été arrêté et désarmé après la découverte d’une somme importante d’argent dissimulée sur lui, soupçonnée de provenir du butin volé.


Alors que la police quadrillait la zone pour sécuriser le périmètre et entamer les premières vérifications, un comportement suspect aurait attiré l’attention des enquêteurs.
Un agent en tenue, censé participer aux opérations, présentait des signes de nervosité. Une fouille de routine aurait permis de retrouver plusieurs liasses de billets dissimulées derriere sa tenue.

 

Surpris, le policier n’a pas pu fournir d’explication claire sur l’origine de l’argent. Il a d’abord parlé d’un “argent personnel”, avant de se contredire à plusieurs reprises.
Informée, la hiérarchie a ordonné son désarmement et son arrestation immédiate. Il a été placé en garde à vue  pour présumée de vol aggravé et recel de fonds volés.

 

Les enquêteurs cherchent désormais à savoir si le policier faisait partie du réseau des braqueurs ou s’il a profité du chaos pour s’emparer d’une partie de l’argent abandonné sur les lieux.
 

 




