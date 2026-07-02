Une importante quantité de chanvre indien a été saisie à Mbour par l’Office Central de Répression du Trafic Illicite des Stupéfiants (OCRTIS). L’opération, menée dans la nuit du 3 juillet 2026 par la Brigade régionale des Stupéfiants de Thiès, a également conduit à l’interpellation de deux personnes.

L’intervention a été déclenchée vers minuit par l’unité d’intervention de Mbour après l’exploitation d’un renseignement opérationnel. Les éléments de police ont découvert huit colis contenant un total de 259,55 kilogrammes de chanvre indien.

Au cours de cette opération, trois véhicules qui auraient servi au transport de la cargaison ont été immobilisés. Il s’agit de deux Peugeot 307 et d’une Mercedes 190.

D’autres personnes présentes sur les lieux ont réussi à prendre la fuite en profitant de l’obscurité, malgré une poursuite engagée par les forces de l’ordre.

Les enquêteurs poursuivent leurs investigations afin de retrouver les autres individus soupçonnés d’être liés à ce trafic de stupéfiants.