Aux Etats-Unis, un Américain de 18 ans a été arrêté le 31 décembre en Caroline du Nord, à la veille du Nouvel An, alors qu’il préparait une attaque violente revendiquée au nom de l’Etat islamique. Présenté vendredi devant une juge, Christian Sturdiva

Rédigé le Vendredi 2 Janvier 2026 à 22:52 | Lu 33 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Un Américain de 18 ans, Christian Sturdivant, a été arrêté le 31 décembre à Mint Hill, en Caroline du Nord, alors qu’il préparait une attaque violente au nom de l’État islamique. Présenté à une juge vendredi, il a été placé en détention provisoire jusqu’au 7 janvier. Il est poursuivi pour « soutien matériel à une organisation terroriste ».


Le procureur fédéral, Russ Ferguson, a indiqué que Sturdivant était en contact avec deux personnes qu’il croyait membres de l’EI, mais qui étaient en réalité des agents infiltrés du FBI. C’est auprès du premier qu’il a fait allégeance à l’EI et exprimé son intention de « faire bientôt le djihad ».

Selon les échanges avec le second agent, le projet ciblait une épicerie et un fast-food à Mint Hill, avec l’usage prévu d’un couteau et d’un marteau, tout en portant une combinaison en Kevlar, lors de la soirée du Nouvel An.

Les autorités ont précisé que Sturdivant était déjà surveillé depuis 2022, lorsqu’il était mineur, à cause de contacts sur les réseaux sociaux avec un membre non identifié de l’EI. À l’époque, il avait reçu des soins psychologiques, et aucune poursuite n’avait été engagée. Grâce à la surveillance récente, il a été interpellé avant tout passage à l’acte, assurant que la population n’a jamais été en danger.



Lat Soukabé Fall

