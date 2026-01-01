Aux Etats-Unis, un Américain de 18 ans a été arrêté le 31 décembre en Caroline du Nord, à la veille du Nouvel An, alors qu’il préparait une attaque violente revendiquée au nom de l’Etat islamique. Présenté vendredi devant une juge, Christian Sturdiva

Le procureur fédéral, Russ Ferguson, a indiqué que Sturdivant était en contact avec deux personnes qu’il croyait membres de l’EI, mais qui étaient en réalité des agents infiltrés du FBI. C’est auprès du premier qu’il a fait allégeance à l’EI et exprimé son intention de « faire bientôt le djihad ».



Selon les échanges avec le second agent, le projet ciblait une épicerie et un fast-food à Mint Hill, avec l’usage prévu d’un couteau et d’un marteau, tout en portant une combinaison en Kevlar, lors de la soirée du Nouvel An.



Les autorités ont précisé que Sturdivant était déjà surveillé depuis 2022, lorsqu’il était mineur, à cause de contacts sur les réseaux sociaux avec un membre non identifié de l’EI. À l’époque, il avait reçu des soins psychologiques, et aucune poursuite n’avait été engagée. Grâce à la surveillance récente, il a été interpellé avant tout passage à l’acte, assurant que la population n’a jamais été en danger.

