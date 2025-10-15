Au tribunal de Thiès, l’AEMO soutient les enfants avec des fournitures scolaires et des conseils parentaux

L’action du service d’AEMO consiste à apporter un soutien éducatif interdisciplinaire et temporaire à l’ensemble familial considéré dans sa globalité. Elle vise à restaurer l’autorité parentale, dans l’intérêt de chacun des enfants. Elle facilite le changement dans le respect des personnes à leur rythme spécifiques en s’appuyant sur leurs potentiels.

La pédagogie mise en oeuvre s’appuie sur des objectifs individualisés de prises en charge, déterminés entre les autorités administratives ou judiciaires, l’enfant, sa famille et l’équipe pluridisciplinaire. Ces objectifs individualisés s’organisent autour de la santé, de la vie quotidienne, du traitement des problèmes familiaux, de l’élaboration de projets scolaires ou professionnels et de l’intégration sociale de chacun des enfants.

Les interventions se situent auprès des enfants, de leur famille et de leur environnement habituel. L’accompagnement proposé recherche prioritairement les services et prestations de droit commun afin de répondre aux besoins des enfants. L’AEMO offre également des soutiens individuels et collectifs aux enfants et aux adultes grâce :



-à des activités, groupes de parole, ou ateliers (activités, ouverture sur l’extérieur, soutien à la scolarité…)

-à des suivis médico-psychologiques en cas de nécessité.

La mission de l’équipe de travail social systémique consiste à aider les familles à clarifier et dénouer les difficultés intra ou extra familiales et d’en faire rapport aux mandants.



Les accompagnements sont soutenus par une équipe pluridisciplinaire (chef de service, intervenants socio-éducatifs, conseiller en économie sociale et familiale ou éducateur technique spécialisé, psychologue, médecin psychiatre, secrétaire) et pilotés par les intervenants socio-éducatifs référents. Ainsi, chaque référent éducatif accompagne une trentaine de jeunes.



L’AEMO, et selon l’âge de l’enfant, oriente prioritairement son action en réponse à ses besoins et à ceux de sa famille.



L’intervention de l’AEMO recherche l’adhésion des parents (ou représentants légaux) au suivi. Les mesures judiciaires sont exécutoires et bien que l’adhésion des justiciables soit prépondérante, pour autant l’intervention conserve son caractère impératif.



Mais l’action de l’AEMO ne s’est pas limitée à la distribution de matériel. Les responsables et intervenants de l’AEMO ont également échangé avec les parents, leur prodiguant des conseils pratiques et éducatifs pour mieux accompagner leurs enfants dans leur scolarité et leur développement personnel. Ces conseils ont porté sur la gestion du quotidien, le suivi scolaire et le soutien émotionnel des enfants.



Les familles et les établissements scolaires ont accueilli ces gestes avec enthousiasme, soulignant l’importance d’un accompagnement à la fois matériel et éducatif.



Avec cette initiative, l’AEMO confirme sa mission : prévenir les difficultés scolaires, soutenir les familles et favoriser un développement harmonieux des enfants dans leur environnement habituel. Ces actions renforcent également le dialogue entre les parents et les professionnels, contribuant à une meilleure cohésion familiale et à un environnement plus favorable à l’épanouissement des jeunes et des enfants à Thiès.









