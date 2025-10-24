Menu
Attention par terre ! Les images des milliers de crabes rouges qui migrent en Australie


Rédigé le Samedi 25 Octobre 2025 à 23:27 | Lu 34 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Jusqu’à 100 millions de crabes pourraient quitter leurs terriers lors de cette migration annuelle sur l’île Christmas


Chaque automne austral, c’est le même ballet. Des dizaines de millions de crabes rouges envahissent les routes, les jardins et les forêts de l’île Christmas, au sud de l’Indonésie. Les premières pluies estivales, tombées les 18 et 19 octobre, ont déclenché cette migration annuelle.

Jusqu’à 100 millions de crabes pourraient quitter leurs terriers forestiers, transformant l’île en un tapis rouge vivant. Ce territoire australien, situé à 350 km au sud de Java, en Indonésie, est surnommé les Galápagos de l’océan Indien. Le phénomène culmine mi-novembre, lorsque les femelles relâchent leurs œufs à marée haute           
                                                                                                                                                                                                                                        Pour protéger ces crustacés endémiques, les autorités du parc national ferment certaines routes et ont installé des ponts à crabes. Les habitants, eux, s’adaptent : certains préfèrent télétravailler pour éviter d’écraser les animaux, d’autres dégagent les routes à l’aide de souffleurs de feuilles ou de râteaux, selon Le Figaro.


La directrice par intérim du parc, Alexia Jankowski, estime que l’île abrite jusqu’à 200 millions de crabes rouges, Gecarcoidea natalis de son petit nom scientifique. Une population en hausse, note ABC News, après des années de déclin. Cette « marée rouge » est donc désormais célébrée comme un privilège plutôt qu’une nuisance.


Lat Soukabé Fall

