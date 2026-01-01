Assises nationales des Daara : fin des concertations départementales à Tivaouane





Le processus des Assises nationales des Daara (AND) a enregistré une avancée majeure ce jeudi avec la clôture des concertations départementales de Tivaouane. La cérémonie a été présidée par le ministre de l’Éducation nationale, Moustapha Mamba Guirassy, en présence des autorités administratives, religieuses ainsi que des acteurs du sous-secteur des daara.



Cette phase s’inscrit dans la dynamique lancée par le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, qui a placé la réforme des daara au cœur de la nouvelle orientation éducative du Sénégal.



Avant la cérémonie de clôture, le ministre a effectué des visites de courtoisie et d’information auprès des Khalifes généraux de Tivaouane et de Ndiassane. Ces démarches traduisent la reconnaissance du rôle central des autorités religieuses dans ce processus et la volonté de l’État de mener cette réforme dans le respect des traditions et en concertation avec les guides spirituels.



À Tivaouane, comme dans les autres communes du pays, les concertations communales ont mobilisé les Serigne daara, les familles religieuses, les collectivités territoriales, les acteurs éducatifs et sociaux ainsi que la société civile. Les discussions ont porté sur des axes essentiels tels que la gouvernance des daara, leur mode de financement, les programmes d’enseignement, le statut des maîtres coraniques, les conditions de vie et d’apprentissage des ndongo daara, ainsi que la protection des enfants.



Dans son intervention, le ministre de l’Éducation nationale a salué la richesse et la pertinence des contributions recueillies, estimant qu’elles reflètent une volonté commune de conduire une réforme respectueuse de la vocation originelle des daara, tout en leur assurant une reconnaissance dans le système éducatif national.



Il a rappelé que cette démarche s’inscrit dans le cadre de l’Agenda de transformation « Sénégal 2050 » et de la déclaration de politique générale du Premier ministre Ousmane Sonko, qui réaffirme l’engagement du gouvernement à intégrer les daara dans le système éducatif national sans en compromettre l’identité.



À l’issue de cette étape départementale, les rapports issus des concertations communales seront regroupés au niveau régional, avant l’élaboration d’un rapport national. Les Journées nationales des Assises des Daara serviront ensuite de cadre pour la restitution, la validation et l’adoption des recommandations, en présence des autorités religieuses, des acteurs éducatifs et des représentants institutionnels.



Ces travaux devront aboutir à la définition d’orientations stratégiques visant à instaurer une gouvernance inclusive, durable et adaptée aux réalités des daara, avec l’implication et la supervision des Serigne daara à toutes les étapes du processus.



En clôturant les concertations départementales de Tivaouane, le ministre Moustapha Guirassy a réaffirmé l’engagement de l’État à collaborer étroitement avec les guides religieux et l’ensemble des acteurs concernés pour relever les défis liés à la qualité des enseignements, à l’environnement pédagogique, à la disponibilité de données fiables et à la protection des enfants.

