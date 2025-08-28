Assemblée nationale : 80 chauffeurs formés à la conduite préventive et défensive





Le président de l’Assemblée nationale, Malick Ndiaye, a lancé mercredi à Dakar une formation destinée à 80 chauffeurs de l’institution parlementaire, axée sur la conduite préventive et défensive.



Il a rappelé que la conduite préventive repose sur l’anticipation des risques et la prévision des comportements des autres usagers, tandis que la conduite défensive exige maîtrise de soi, calme et rapidité de réaction, même dans des conditions difficiles.



Cette initiative s’inscrit dans son engagement en faveur de la sécurité, de la modernisation et du bien-être des services de l’Assemblée nationale. Malick Ndiaye a insisté sur la valorisation du personnel, soulignant que les chauffeurs jouent un rôle essentiel : « Votre mission dépasse la simple conduite. Vous êtes des garants de la sécurité des députés, des collaborateurs et des biens de l’institution ».



Il a également insisté sur la discipline, la vigilance et le professionnalisme nécessaires à l’exercice de cette mission, avant d’annoncer l’acquisition d’une ambulance médicalisée pour renforcer la prise en charge des urgences au sein de l’Assemblée nationale.



Le directeur général du Fonds de formation professionnelle et technique (3FPT), Dr Babo Amadou Ba, a pour sa part réaffirmé son engagement à accompagner l’Assemblée dans ce programme. Selon lui, la formation des chauffeurs est indispensable pour garantir la sécurité et la fiabilité du transport des députés.



La session de formation prendra fin vendredi.



